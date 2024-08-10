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¢¨2¡¡³Ú´Ñ¼çµÁÅª·¹¸þ¡¡Michael F. Scheier and Charles S. Carver (2018). ¡ÈDispositional Optimism and Physical Health; A Long Look Back, A Quick Look Forward,¡É American Psychologist , 73(9):1082-1094.
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