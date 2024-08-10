¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ë¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¤½¤¦¤á¤ó¡×¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤é¡È°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¡É¡£¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¤Ç´¶¤¸¤¿ÏÂ¿©¤Î¿Ê²½¤È¤Ï
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÏÂ¿©¤Ë¡¢¿Ê²½¤¢¤ê¡£
¡¡¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¤Î¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¤Ç¤¹¡£¡Ø¿©¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¿©¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥¿¥Ð¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡¢¿©°é¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¡È¿©¤ÎÀìÌç²È¡É¤È¤·¤ÆÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥Êµ¬À©¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó³¤³°Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ä¤ÏÀèÆü¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿©Ê¸²½¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Ï¥³¥í¥ÊÌäÂê¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿2019Ç¯3·î¤«¤é4Ç¯¤Ö¤ê¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÈÀå¤È¿´¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²ÈÄí¤Ê¤É¤ò²ó¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÈÏÂ¿©¤Î¿Ê²½¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª¤ÊÏÂ¿©¥Ö¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¿©¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»þÂå¤ò·Ð¤¿ÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»ä¤Ë¤â¿·¤·¤¤¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Â¿·¤µ¤¬È¯¸«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÏÂ¿©¤Î¿Ê²½¤äÌ¤Íè¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³¤³°¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬¥¦¥±¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÏÂ¿©¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¿·¤·¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¤¿¤³¾Æ¤¤¬Âç¿Íµ¤
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¤É¤ó¤ÊÏÂ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿Íµ¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂçÅÔ»Ô¤Ë¤ÏÆüËÜÎÁÍýÀìÌçÅ¹¤¬É¬¤ºÂ¸ºß¤·¡¢ÃÏ¸µÌ±¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤ËÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÂ¿¤¯¤Î³¤³°´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤¬¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡£¥Ô¥ê¿É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡Ö¥Á¥ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¹ç¤¦¡ª¤³¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£»ÀÌ£¤È¿É¤ß¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¡¢Ê´¤â¤Î°Ê³°¤Ë¤âÆùÎÁÍý¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤Ê¥¤¥®¥ê¥¹ÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡¢SUSHI¡Ê¼÷»Ê¡Ë¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÏÂ¿©¤ÎÄêÈÖSUSHI¡Ê¼÷»Ê¡Ë¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Î¸ÄÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÏºî¼÷»Ê¤¬Â¿¤¯¤½¤í¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¿©¤Ù¤ë¼÷»Ê¤È¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥í¡¼¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢WAGYU¡ÊÏÂµí¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âµí¤¿¤¿¤¤Ë¥È¥ê¥å¥Õ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È²Ú¤ä¤«¤Ê»ÝÌ£¤È¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡£µí¤¿¤¿¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¤ä¥È¥ê¥å¥Õ¥½¥ë¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡£ÏÂ¿©ÀìÌçÅ¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¤ª¤·¤ã¤ì
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÏÂ¿©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£³¤³°¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥µ¥à¥é¥¤¡¢¾ë¡¢ÁêËÐ¡¢ÉÙ»Î»³¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¶á¤Î¿Íµ¤ÏÂ¿©Å¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óË¬¤ì¤¿¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ë¡ÖKIBOU¡×¤ÎÅ¹ÆâÁõ¾þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÍÎ²È¶ñ¤ä¾ÈÌÀ¡¢²Ö¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æ¿·¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡È¥Í¥ªÏÂ¿©¡É¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¼êÅÚ»º¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿ÁÇÌÍ¡Ê¤½¤¦¤á¤ó¡Ë¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿©ºà¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÁÇÌÍ¡Ê¤½¤¦¤á¤ó¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅÏ±Ñ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»Å»öÁê¼ê¤äÍ§¿Í¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤È¤·¤ÆÍ¬ÊÝÇµ»å¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂç´î¤Ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¤Î¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¤Ç¤¹¡£¡Ø¿©¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¿©¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥¿¥Ð¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¡¢¿©°é¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¡È¿©¤ÎÀìÌç²È¡É¤È¤·¤ÆÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥Êµ¬À©¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó³¤³°Î¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ä¤ÏÀèÆü¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿©Ê¸²½¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Ï¥³¥í¥ÊÌäÂê¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤¿2019Ç¯3·î¤«¤é4Ç¯¤Ö¤ê¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÈÀå¤È¿´¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª¤ÊÏÂ¿©¥Ö¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¿©¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»þÂå¤ò·Ð¤¿ÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»ä¤Ë¤â¿·¤·¤¤¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»Â¿·¤µ¤¬È¯¸«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÏÂ¿©¤Î¿Ê²½¤äÌ¤Íè¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³¤³°¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬¥¦¥±¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÏÂ¿©¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¿·¤·¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¤¿¤³¾Æ¤¤¬Âç¿Íµ¤
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢º£¤É¤ó¤ÊÏÂ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¿Íµ¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂçÅÔ»Ô¤Ë¤ÏÆüËÜÎÁÍýÀìÌçÅ¹¤¬É¬¤ºÂ¸ºß¤·¡¢ÃÏ¸µÌ±¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤ËÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÂ¿¤¯¤Î³¤³°´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤¬¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡£¥Ô¥ê¿É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡Ö¥Á¥ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¹ç¤¦¡ª¤³¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£»ÀÌ£¤È¿É¤ß¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï¡¢Ê´¤â¤Î°Ê³°¤Ë¤âÆùÎÁÍý¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¤·Ú¤Ê¥¤¥®¥ê¥¹ÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡¢SUSHI¡Ê¼÷»Ê¡Ë¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÏÂ¿©¤ÎÄêÈÖSUSHI¡Ê¼÷»Ê¡Ë¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Î¸ÄÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÏºî¼÷»Ê¤¬Â¿¤¯¤½¤í¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¿©¤Ù¤ë¼÷»Ê¤È¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥í¡¼¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢WAGYU¡ÊÏÂµí¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âµí¤¿¤¿¤¤Ë¥È¥ê¥å¥Õ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È²Ú¤ä¤«¤Ê»ÝÌ£¤È¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡£µí¤¿¤¿¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¤ä¥È¥ê¥å¥Õ¥½¥ë¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡£ÏÂ¿©ÀìÌçÅ¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¤ª¤·¤ã¤ì
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÏÂ¿©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£³¤³°¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥µ¥à¥é¥¤¡¢¾ë¡¢ÁêËÐ¡¢ÉÙ»Î»³¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¶á¤Î¿Íµ¤ÏÂ¿©Å¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óË¬¤ì¤¿¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ë¡ÖKIBOU¡×¤ÎÅ¹ÆâÁõ¾þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÍÎ²È¶ñ¤ä¾ÈÌÀ¡¢²Ö¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤Æ¿·¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡È¥Í¥ªÏÂ¿©¡É¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤¼êÅÚ»º¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿ÁÇÌÍ¡Ê¤½¤¦¤á¤ó¡Ë¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿©ºà¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÁÇÌÍ¡Ê¤½¤¦¤á¤ó¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅÏ±Ñ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»Å»öÁê¼ê¤äÍ§¿Í¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤È¤·¤ÆÍ¬ÊÝÇµ»å¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂç´î¤Ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£