今週の【上場来高値銘柄】サンリオ、ゼロ、富士ソフトなど8銘柄 今週の【上場来高値銘柄】サンリオ、ゼロ、富士ソフトなど8銘柄



今週の日経平均株価は、米景気の後退懸念や週初の株価急落が響き、前週末比884円安の3万5025円と4週続落となった。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は8社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、先週末の2日に今期業績と配当予想を上方修正したサンリオ <8136> [東証Ｐ]、25年6月期連続最高益・増配予想が好感されたゼロ <9028> [東証Ｓ]、ＫＫＲが買収方針を固めると報道された富士ソフト <9749> [東証Ｐ]など。また、日鉄ソリューションズ <2327> [東証Ｐ]、大黒天物産 <2791> [東証Ｐ]、Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ <9267> [東証Ｐ]の3社は先週に続き上場来高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● ガラス土石製品――――――― 1銘柄



<5393> ニチアス [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 1銘柄



<9028> ゼロ [東証Ｓ]



● 情報・通信業―――――――― 2銘柄



<2327> ＮＳＳＯＬ [東証Ｐ]

<9749> 富士ソフト [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 2銘柄



<8129> 東邦ＨＤ [東証Ｐ]

<8136> サンリオ [東証Ｐ]



● 小売業――――――――――― 2銘柄



<2791> 大黒天 [東証Ｐ]

<9267> Ｇｅｎｋｙ [東証Ｐ]





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