Ä¶¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Çºå¿À¤ÎÈ¿·â¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤ÀÌðÌî²íºÈ¤Ë¸Þ½½Íò»á¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¡×¤ÈÂçÀä»¿
¢¡ ¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤Æ¡£¸«»ö¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¹Åç¤¬ºå¿À¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Î½éÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¡¢ºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò2¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¹ÅçÂÇÀþ¤Ïºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾åðó¼ù¤ËÂÐ¤·2²ó¡¢2»à°ìÆóÎÝ¤«¤é¤ÎÎÓ¹¸ÂÁ¤Î¥µ¡¼¥É¥´¥í¤¬º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎËÁÆ¬¤òÍ¶¤¤ÀèÀ©¡£3²ó¤Ë¤ÏËöÊñ¾ºÂç¤ÎÆâÌî¥´¥í¤ÈºäÁÒ¾¸ã¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¡¢Â³¤¯4²ó¤Ë¤â½©»³æÆ¸ã¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç4²ó¤Þ¤Ç¤Ë4ÆÀÅÀ¤È»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£¼é¤ê¤Ç¤âº£µ¨½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿¤¬5²ó¤ò1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤ò·Ñ¤¤¤À4Åê¼ê¤â2¼ºÅÀ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡9ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï8²ó¡¢¥³¥ë¥Ë¥¨¥ë¤¬2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤Ê¤ª¤â2»à°ìÎÝ¤Èºå¿À¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÌðÌî²íºÈ¤¬»°Í·´Ö¿¼¤¤ÂÇµå¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç»É¤¹Âç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ËÃíÌÜ¡£¤Þ¤º²òÀâ¤Î¹âÌÚË»á¤¬¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¤¤ä¤â¤¦¸¶¸ý¤â¤³¤ì»É¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÂ¤¬ÃÙ¤¤¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ò¤Þ¤¿¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤Æ¡£¸«»ö¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤È¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿Ã«ÈË¸µ¿®»á¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤â¹¤¤¤·¡¢¸ª¤â¤¤¤¤¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤â¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£Êá¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¢¤½¤³¤Ç¡ÊÂÎÀª¤¬¡ËÊø¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤â¸ª¤Î¶¯¤µ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤Î°Á÷µå¤Ê¤É¥ß¥¹¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿ºå¿À¤ËÂÐ¤·¡¢¹¥¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò½õ¤±¤¿¹Åç¡£¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¬Èù¾Ð¤à¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥»¥ª¥ê¡¼ÄÌ¤ê¹Åç¤À¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¹Åç¤¬ºå¿À¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Î½éÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¡¢ºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò2¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¹ÅçÂÇÀþ¤Ïºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾åðó¼ù¤ËÂÐ¤·2²ó¡¢2»à°ìÆóÎÝ¤«¤é¤ÎÎÓ¹¸ÂÁ¤Î¥µ¡¼¥É¥´¥í¤¬º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎËÁÆ¬¤òÍ¶¤¤ÀèÀ©¡£3²ó¤Ë¤ÏËöÊñ¾ºÂç¤ÎÆâÌî¥´¥í¤ÈºäÁÒ¾¸ã¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç2ÅÀ¡¢Â³¤¯4²ó¤Ë¤â½©»³æÆ¸ã¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç4²ó¤Þ¤Ç¤Ë4ÆÀÅÀ¤È»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿¡£¼é¤ê¤Ç¤âº£µ¨½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿¤¬5²ó¤ò1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤È¹¥Åê¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤ò·Ñ¤¤¤À4Åê¼ê¤â2¼ºÅÀ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤â¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£Êá¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼è¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤¢¤½¤³¤Ç¡ÊÂÎÀª¤¬¡ËÊø¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎ¤Î¶¯¤µ¤â¸ª¤Î¶¯¤µ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤Î°Á÷µå¤Ê¤É¥ß¥¹¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿ºå¿À¤ËÂÐ¤·¡¢¹¥¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò½õ¤±¤¿¹Åç¡£¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¬Èù¾Ð¤à¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥»¥ª¥ê¡¼ÄÌ¤ê¹Åç¤À¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù