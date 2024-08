くるみのハートレシピ募集！カリフォルニア くるみ協会「健康ハートの日」プロジェクト“インスタグラムフォトコンテスト”

カリフォルニア くるみ協会は、日本心臓財団、日本循環器学会、日本循環器協会、日本AED財団の4団体が共催する「健康ハートの日」プロジェクトをサポートする活動の一貫として、くるみのハートレシピをテーマに2024年8月10日(土)より、“インスタグラムフォトコンテスト”を開催します。

カリフォルニア くるみ協会「健康ハートの日」プロジェクト“インスタグラムフォトコンテスト”

健康ハートの日は、1985年に日本心臓財団が21世紀への明るい健康運動として提唱しました。

「健康ハートの日」プロジェクトは、日本心臓財団、日本循環器学会、日本循環器協会、日本AED財団の4団体によって共催されており、毎年8月10日は、自らの心身の健康について考えるための啓発イベントが行われています。

くるみは世界の研究者が注目している健康的なホールフードです。

30年にわたる研究から、くるみを健康的な食事の一部として摂り入れることは、心臓と血管の健康作りに役立つことがわかっています*1 *2。

このインスタグラムフォトコンテストでは、1日ひとつかみのくるみを食べることで心臓にやさしい習慣を促進することを目的としています。

【インスタグラムフォトコンテスト概要】

概要 : 5つのくるみを使ったハートレシピから、

好きなレシピを選んで作ってインスタグラムで投稿する

フォトコンテスト。

開催期間 : 2024年8月10日(土)〜8月31日(土)

レシピテーマ : くるみを使ったハートレシピ

参加方法 : @californiakurumi をフォロー。

ハッシュタグ

#くるみのハートレシピ 、 #健康ハートの日 と

@californiakurumi のメンションをつけて

写真を投稿された方の中から、厳正な審査により15名様に

「くるみ1kgとカリフォルニア くるみ協会オリジナルグッズ」

をプレゼント。

フォトコンテストHP: https://www.californiakurumi.jp/heart-healthy-campaign

くるみは、ナッツの中で唯一、オメガ3脂肪酸を豊富に含んでおり、ひとつかみ(約30g)で1日に必要なオメガ3脂肪酸(2.7g)を摂ることができます*3。

抗酸化物質(ポリフェノール、メラトニン)、植物性たんぱく質、食物繊維、ビタミン・ミネラルなど体に良い成分や栄養素がぎゅっと詰まっています。

くるみは、朝昼晩、和洋中、シーンやジャンルを問わず幅広いレシピで活用でき、低糖質でグルテンフリーな食材。

最近では、100%植物由来のプラントベース食材としても注目されており、くるみ特有の歯ごたえと風味はしっかりとした満足感を与えるため、ミートボールといった代替肉にも最適です。

2024年の夏休みはぜひ、毎日の食事がヘルシーでおいしく・楽しくなる、くるみを使ったレシピにチャレンジしてみてください。

(くるみの心臓に関する参考資料) 1日ひとつかみのくるみで心臓にやさしい毎日へ!

■植物由来のオメガ3脂肪酸(ALA=α-リノレン酸)の科学

くるみは、体内で生成されず食品から摂る必要がある必須脂肪酸であるオメガ3脂肪酸(α-リノレン酸=ALA)をナッツの中で唯一豊富に含み、心臓の健康、認知機能の改善、健康的な加齢に関する様々な健康効果が報告されています。

くるみひとつかみ(約30g)あたり、α-リノレン酸(2.7g)、植物性たんぱく質(4.6g)、食物繊維(2g)、マグネシウムの他、免疫機能に寄与するビタミンB6(0.2mg)や銅(0.48mg)、マンガン(0.1mg)が摂取できます*3。

オメガ3脂肪酸はすべて健康に良いため、さまざまな食物源からこれらの優れた脂肪を摂取することが重要です。

くるみは植物性オメガ3脂肪酸のALA=α-リノレン酸を豊富に含む唯一のナッツであるため、食事で多くのALAを摂取する最も簡単な方法の1つは、真っ先にくるみを食事に取り入れることです。

厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』(2020年版)では、オメガ3脂肪酸の摂取量の目標値を決めており、1日あたり18〜29歳の男子で2g以上、女子で1.6g以上としています*4。

オメガ3脂肪酸グラフ

■くるみに含まれる植物性オメガ3脂肪酸が心血管疾患リスクの低減に寄与することがわかっています

くるみに含まれる植物性オメガ3脂肪酸(ALA)が心血管疾患リスクの低減に寄与することがわかっています『The American Journal of Clinical Nutrition』で発表された研究では、くるみに含まれる植物性オメガ3脂肪酸(ALA)が心血管疾患(CVD)や冠状動脈性心疾患(CHD)による死亡のリスク低減に寄与されることが明らかになりました。

この研究結果では、心臓の健康に対するALAの潜在的な効果が裏づけられるとともに、一般消費者が十分な量のALAを食事に取り入れるべきであることが示唆されています*5。

■くるみの摂取は心臓の健康に寄与する可能性が、最新研究により報告されています

ハーバード大学T.H. CHAN公衆衛生大学院の米国の高齢者を対象にした研究によると、くるみの摂取量と頻度両方の観点から、くるみを摂取しない人に比べ、くるみの摂取が増えるほど、死亡リスクが低減され、さらに平均寿命が延伸する可能性があることが明らかになりました*6。

■くるみの心疾患への健康効果は腸内細菌の改善により寄与される可能性が示唆さています

くるみの摂取は、心臓と腸の健康に双方に寄与する可能性が、新たな臨床研究から明らかとなりました*7。

この研究は「Journal of Nutrition」に掲載されたもので、くるみを摂取すると、消化管内の特定の腸内細菌が増え、血圧とコレステロールの改善に関連することが示されました。

研究グループはその原因として、くるみに含まれる生理活性成分と脂肪酸、そして食物繊維という特有の組み合わせによるものである可能性が示唆されています。

参照

*1 FDA approved claim: Supportive but not conclusive research shows that eating 1.5 ounces of walnuts per day, as part of a low saturated fat and low cholesterol diet, and not resulting in increased caloric intake, may reduce the risk of coronary heart disease. U.S. Food and Drug Administration, March 2004. One ounce of walnuts provides 18g of total fat, 2.5g of monounsaturated fat, 13g of polyunsaturated fat, including 2.5g of alpha-linolenic acid, the plant-based omega-.

*2 Kris-Etherton P. Walnuts decrease risk of cardiovascular disease: a summary of efficacy and biologic mechanisms. J Nutr. 2014; 10: 39:2S-8S.

*3 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.

*4 日本人の食事摂取基準(2020年版) https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf

オメガ3脂肪酸は、α-リノレン酸(ALA)、EPA、DPA、DHAに大別されます。

*5 Fleming JA, Kris-Etherton PM. The evidence for α-linolenic acid and cardiovascular disease benefits: comparisons with eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. Adv Nutr. 2014;5(6):863S-76S. doi.org/10.3945/an.114.005850.

*6 Liu, X.; Guasch-Ferre, M.; Tobias, D.K.; Li, Y. Association of Walnut Consumption with Total and Cause-Specific Mortality and Life Expectancy in U.S. Adults. Nutrients 2021, 13, 2699. https://doi.org/10.3390/nu13082699

*7 Alyssa M Tindall, et al. Walnuts and Vegetable Oils Containing Oleic Acid Differentially Affect the Gut Microbiota and Associations with Cardiovascular Risk Factors: Follow-up of a Randomized, Controlled, Feeding Trial in Adults at Risk for Cardiovascular Disease. The Journal of Nutrition, nxz289,

https://www.californiakurumi.jp/paper/20191218

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post くるみのハートレシピ募集!カリフォルニア くるみ協会「健康ハートの日」プロジェクト“インスタグラムフォトコンテスト” appeared first on Dtimes.