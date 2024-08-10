¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Îà°ãË¡ÅÒÇîáÆ¹¸µ¤¬ÍºáÇ§¤á¤ë¡ÖÂ¾¿Í¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶âÀö¾ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¡Ê£³£¹¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ë½ÐÄî¤·¡¢°ãË¡ÅÒÇî±¿±Ä¤ä»ñ¶âÀö¾ô¡¢µõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð½ñÄó½Ð¤Ê¤É¤Îºá¤òÇ§¤á¤¿¡££Á£ÐÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Ï¢Ë®ÃÏ¸¡¤¬£±Æü¡ÊÆ±£²Æü¡Ë¤Ë¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤¬»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢Ë®¸¡»¡´±¤ÏË¡Äî¤Ç¡¢ÎÌ·º¤ÏºÇÄ¹¤Ç¶Øîþ£±£¸Ç¯¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸¡¤Ï»ÊË¡¼è°ú¤Ë´ð¤Å¤·º¤Î¸º·Ú¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¡£ÎÌ·º¤ÏÍèÇ¯£²·î£·Æü¡ÊÆ±£¸Æü¡Ë¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ï¡Ö»ä¤Ï°ãË¡ÅÒÇî¤ò±¿±Ä¤·¡¢Â¾¿Í¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶âÀö¾ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈºÛÈ½´±¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÏ¸¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ä¡¼Èï¹ð¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤Þ¤Ç¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£µÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ¹¸µ¤È¤·¤Æ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç°ãË¡¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ê¡¢Æ±½£¤Ê¤É¤Ë£·£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Á£ÐÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¹·î¤«¤é£²£°£²£´Ç¯£±·î¤Î´Ö¤ËÌó£±Ëü£¹£°£°£°²óÅÒ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï¹ç·×£±²¯£´£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°£µ²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤À¤¬¡¢Éé¤±¤¿¶â³Û¤Ï£±²¯£¸£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£¶£µ²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢Ìó£´£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£¹²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿å¸¶Èï¹ð¤Ï¡¢°ãË¡ÅÒÇî¤ÇÉé¤Ã¤¿¼Ú¶â¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éÌó£±£¶£µ£¹Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£µ²¯±ß¡Ë¤òÅð¤ß¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ðÂ¦¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¶ä¹Ôº¾µ½¤Ê¤É¤Îºá¤òÇ§¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÌ·º¤Ï£±£°·î£²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£