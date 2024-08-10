

●今週の業種別騰落率ランキング



※8月9日終値の8月2日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 6 業種 値下がり： 27 業種

東証プライム：1644銘柄 値上がり： 480 銘柄 値下がり：1145 銘柄 変わらず他： 19 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 精密機器(0268) +5.76 ＨＯＹＡ <7741> 、日本ＭＤＭ <7600> 、リズム <7769>

２. その他金融業(0281) +1.56 日証金 <8511> 、オリックス <8591> 、日本取引所 <8697>

３. 不動産業(0282) +0.95 霞ヶ関Ｃ <3498> 、ケイアイ不 <3465> 、三井不 <8801>

４. サービス業(0283) +0.39 山田コンサル <4792> 、パーソルＨＤ <2181> 、カカクコム <2371>

５. 建設業(0253) +0.27 東亜道 <1882> 、オリエン白石 <1786> 、大和ハウス <1925>

６. 石油・石炭(0259) +0.03 出光興産 <5019> 、コスモＨＤ <5021> 、ニチレキ <5011>

７. 水産・農林業(0251) -0.14 極洋 <1301> 、ホクト <1379> 、マルハニチロ <1333>

８. 小売業(0277) -0.21 ＧＤＯ <3319> 、サイゼリヤ <7581> 、リテールＰＡ <8167>

９. 情報・通信業(0275) -0.63 セレス <3696> 、デジハＨＤ <3676> 、ニーズウェル <3992>

10. 繊維製品(0255) -0.89 ワールド <3612> 、富士紡ＨＤ <3104> 、シキボウ <3109>

11. 化学(0257) -1.18 資生堂 <4911> 、三井化学 <4183> 、コーセー <4922>

12. 電気機器(0266) -1.26 イリソ電子 <6908> 、太陽誘電 <6976> 、ヨコオ <6800>

13. 医薬品(0258) -1.28 ペプドリ <4587> 、アステラス <4503> 、あすか薬ＨＤ <4886>

14. 電気・ガス(0270) -1.32 東電ＨＤ <9501> 、北海電 <9509> 、四国電 <9507>

15. 陸運業(0271) -1.40 ＡＺ丸和ＨＤ <9090> 、富士急 <9010> 、山九 <9065>

16. 空運業(0273) -1.41 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

17. その他製品(0269) -1.57 広済堂ＨＤ <7868> 、イトーキ <7972> 、オカムラ <7994>

18. 倉庫・運輸(0274) -1.63 トランシティ <9310> 、渋沢倉 <9304> 、住友倉 <9303>

19. 機械(0265) -2.39 フクシマガリ <6420> 、トムソン <6480> 、平田機工 <6258>

20. ガラス・土石(0261) -2.44 フジミインコ <5384> 、住友大阪 <5232> 、太平洋セメ <5233>

21. パルプ・紙(0256) -2.68 三菱紙 <3864> 、中越パ <3877> 、レンゴー <3941>

22. 鉱業(0252) -2.84 日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

23. 卸売業(0276) -2.96 ヤマエＧＨＤ <7130> 、立花エレ <8159> 、神鋼商 <8075>

24. ゴム製品(0260) -3.43 ＴＯＹＯ <5105> 、ニッタ <5186> 、住友ゴ <5110>

25. 鉄鋼(0262) -3.78 ＪＦＥ <5411> 、栗本鉄 <5602> 、冶金工 <5480>

26. 海運業(0272) -3.81 川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104>

27. 保険業(0280) -3.96 Ｔ＆Ｄ <8795> 、第一生命ＨＤ <8750> 、かんぽ生命 <7181>

28. 食料品(0254) -4.22 味の素 <2802> 、日清食ＨＤ <2897> 、山パン <2212>

29. 非鉄金属(0263) -4.35 住友鉱 <5713> 、古河機金 <5715> 、ＣＫサンエツ <5757>

30. 輸送用機器(0267) -4.65 川重 <7012> 、マツダ <7261> 、三桜工 <6584>

31. 証券・商品(0279) -5.89 スパークス <8739> 、岡三 <8609> 、野村 <8604>

32. 銀行業(0278) -7.57 千葉銀 <8331> 、九州ＦＧ <7180> 、西日本ＦＨ <7189>

33. 金属製品(0264) -8.62 ＳＵＭＣＯ <3436> 、リンナイ <5947> 、東プレ <5975>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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