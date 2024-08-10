　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※8月9日終値の8月2日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　 6 業種　　値下がり：　27 業種
　　　東証プライム：1644銘柄　　値上がり： 480 銘柄　　値下がり：1145 銘柄　　変わらず他：　19 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 精密機器(0268)　　　 +5.76 　ＨＯＹＡ <7741> 、日本ＭＤＭ <7600> 、リズム <7769>
２. その他金融業(0281)　 +1.56 　日証金 <8511> 、オリックス <8591> 、日本取引所 <8697>
３. 不動産業(0282)　　　 +0.95 　霞ヶ関Ｃ <3498> 、ケイアイ不 <3465> 、三井不 <8801>
４. サービス業(0283)　　 +0.39 　山田コンサル <4792> 、パーソルＨＤ <2181> 、カカクコム <2371>
５. 建設業(0253)　　　　 +0.27 　東亜道 <1882> 、オリエン白石 <1786> 、大和ハウス <1925>
６. 石油・石炭(0259)　　 +0.03 　出光興産 <5019> 、コスモＨＤ <5021> 、ニチレキ <5011>
７. 水産・農林業(0251)　 -0.14 　極洋 <1301> 、ホクト <1379> 、マルハニチロ <1333>
８. 小売業(0277)　　　　 -0.21 　ＧＤＯ <3319> 、サイゼリヤ <7581> 、リテールＰＡ <8167>
９. 情報・通信業(0275)　 -0.63 　セレス <3696> 、デジハＨＤ <3676> 、ニーズウェル <3992>
10. 繊維製品(0255)　　　 -0.89 　ワールド <3612> 、富士紡ＨＤ <3104> 、シキボウ <3109>
11. 化学(0257)　　　　　 -1.18 　資生堂 <4911> 、三井化学 <4183> 、コーセー <4922>
12. 電気機器(0266)　　　 -1.26 　イリソ電子 <6908> 、太陽誘電 <6976> 、ヨコオ <6800>
13. 医薬品(0258)　　　　 -1.28 　ペプドリ <4587> 、アステラス <4503> 、あすか薬ＨＤ <4886>
14. 電気・ガス(0270)　　 -1.32 　東電ＨＤ <9501> 、北海電 <9509> 、四国電 <9507>
15. 陸運業(0271)　　　　 -1.40 　ＡＺ丸和ＨＤ <9090> 、富士急 <9010> 、山九 <9065>
16. 空運業(0273)　　　　 -1.41 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
17. その他製品(0269)　　 -1.57 　広済堂ＨＤ <7868> 、イトーキ <7972> 、オカムラ <7994>
18. 倉庫・運輸(0274)　　 -1.63 　トランシティ <9310> 、渋沢倉 <9304> 、住友倉 <9303>
19. 機械(0265)　　　　　 -2.39 　フクシマガリ <6420> 、トムソン <6480> 、平田機工 <6258>
20. ガラス・土石(0261)　 -2.44 　フジミインコ <5384> 、住友大阪 <5232> 、太平洋セメ <5233>
21. パルプ・紙(0256)　　 -2.68 　三菱紙 <3864> 、中越パ <3877> 、レンゴー <3941>
22. 鉱業(0252)　　　　　 -2.84 　日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、ＩＮＰＥＸ <1605>
23. 卸売業(0276)　　　　 -2.96 　ヤマエＧＨＤ <7130> 、立花エレ <8159> 、神鋼商 <8075>
24. ゴム製品(0260)　　　 -3.43 　ＴＯＹＯ <5105> 、ニッタ <5186> 、住友ゴ <5110>
25. 鉄鋼(0262)　　　　　 -3.78 　ＪＦＥ <5411> 、栗本鉄 <5602> 、冶金工 <5480>
26. 海運業(0272)　　　　 -3.81 　川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104>
27. 保険業(0280)　　　　 -3.96 　Ｔ＆Ｄ <8795> 、第一生命ＨＤ <8750> 、かんぽ生命 <7181>
28. 食料品(0254)　　　　 -4.22 　味の素 <2802> 、日清食ＨＤ <2897> 、山パン <2212>
29. 非鉄金属(0263)　　　 -4.35 　住友鉱 <5713> 、古河機金 <5715> 、ＣＫサンエツ <5757>
30. 輸送用機器(0267)　　 -4.65 　川重 <7012> 、マツダ <7261> 、三桜工 <6584>
31. 証券・商品(0279)　　 -5.89 　スパークス <8739> 、岡三 <8609> 、野村 <8604>
32. 銀行業(0278)　　　　 -7.57 　千葉銀 <8331> 、九州ＦＧ <7180> 、西日本ＦＨ <7189>
33. 金属製品(0264)　　　 -8.62 　ＳＵＭＣＯ <3436> 、リンナイ <5947> 、東プレ <5975>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース