来週の中国主要企業決算　シーズン始まる　金融やハイテク関連　アリババにテンセント、JDドットコム

*は金融株

12日（月）　
万華化学集団　

13日（火）　
万洲国際
中国生物製薬

14日（水）　
騰訊控股（テンセントホールディングス）　
中国石油天然気
中国農業銀行*　
中国建設銀行
中国神華能源
中国人寿保険
中国神華能源
美団（メイトゥアン）
中遠海運控股　
海光信息技術　
長城汽車
中国中鉄
長江基建集団
電能実業
石薬集団　
国薬控股

15日（木）　
アリババ
JDドットコム　
中国聯通
香港鉄路
長江和記実業
中国聯合網絡通信
銀河娯楽（ギャラクシーエンターテイメント）
聯想集団（レノボ）
長江実業集団
京東健康　
李寧

16日（金）
金沙中国（サンズチャイナ）

※予定は変更することがあります