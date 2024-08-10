来週の中国主要企業決算 シーズン始まる 金融やハイテク関連 アリババにテンセント、JDドットコム
来週の中国主要企業決算 シーズン始まる 金融やハイテク関連 アリババにテンセント、JDドットコム
*は金融株
12日（月）
万華化学集団
13日（火）
万洲国際
中国生物製薬
14日（水）
騰訊控股（テンセントホールディングス）
中国石油天然気
中国農業銀行*
中国建設銀行
中国神華能源
中国人寿保険
中国神華能源
美団（メイトゥアン）
中遠海運控股
海光信息技術
長城汽車
中国中鉄
長江基建集団
電能実業
石薬集団
国薬控股
15日（木）
アリババ
JDドットコム
中国聯通
香港鉄路
長江和記実業
中国聯合網絡通信
銀河娯楽（ギャラクシーエンターテイメント）
聯想集団（レノボ）
長江実業集団
京東健康
李寧
16日（金）
金沙中国（サンズチャイナ）
※予定は変更することがあります
*は金融株
12日（月）
万華化学集団
13日（火）
万洲国際
中国生物製薬
14日（水）
騰訊控股（テンセントホールディングス）
中国石油天然気
中国農業銀行*
中国建設銀行
中国神華能源
中国人寿保険
中国神華能源
美団（メイトゥアン）
中遠海運控股
海光信息技術
長城汽車
中国中鉄
長江基建集団
電能実業
石薬集団
国薬控股
15日（木）
アリババ
JDドットコム
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長江和記実業
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銀河娯楽（ギャラクシーエンターテイメント）
聯想集団（レノボ）
長江実業集団
京東健康
李寧
16日（金）
金沙中国（サンズチャイナ）
※予定は変更することがあります