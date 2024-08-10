来週の主な予定 米消費者物価指数やNZ政策金利 日本GDPプラス成長転換へ、日銀7月利上げ正当化される可能性 来週の主な予定 米消費者物価指数やNZ政策金利 日本GDPプラス成長転換へ、日銀7月利上げ正当化される可能性

リンクをコピーする みんなの感想は？

来週の主な予定 米消費者物価指数やNZ政策金利 日本GDPプラス成長転換へ、日銀7月利上げ正当化される可能性



・日本GDP 賃上げ・定額減税、自動車生産一部再開受けプラス成長転換へ、日銀7月利上げが正当化される

・米消費者物価指数 前月比では再びプラスに、コア前年比は伸びがやや鈍化する見通し

・中国7月新築・中古住宅価格と不動産投資 相次ぐ支援策受けてもなお回復ペースは鈍い

・NZ政策金利 インフレ伸び鈍化に失業率上昇・賃金伸び低調受け一部で利下げ予想広がる

・豪雇用統計・賃金指数 強い内容となれば利下げますます遠のくか、豪中銀はタカ派姿勢堅持



※株価乱高下受け8月中に閉会中審査開催へ、植田日銀総裁や鈴木財務相出席する方向で調整中

※南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」受け、岸田首相の中央アジア訪問中止



12日（月）

山の日振替休日

米NY連銀インフレ期待（7月）

ハウザー豪中銀副総裁、講演

OPEC月報



13日（火）

日本国内企業物価指数（7月）

豪賃金指数（第2四半期）

英週平均賃金（6月）

米生産者物価指数（7月）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）



14日（水）

日本5年債入札

NZ中銀政策金利・オアNZ中銀総裁 記者会見

英消費者物価指数・生産者物価指数（7月）

米消費者物価指数（7月）



15日（木）

日本GDP速報値（第2四半期）

豪雇用統計（7月）

豪消費者インフレ期待（8月）

中国中期貸出制度（MLF）1年物金利

中国新築住宅価格・中古住売価格・不動産投資（7月）

中国鉱工業生産・小売売上高（7月）

英GDP速報値（第2四半期）

米小売売上高（7月）

米NY連銀製造業景気指数・フィラデルフィア連銀景況指数（8月）

APECエネルギー相会合（16日まで）

ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、イベント講演



16日（金）

英小売売上高（7月）

米ミシガン大学消費者信頼感（8月）

オアNZ中銀総裁、イベント講演

ブロック豪中銀総裁、ハウザー豪中銀副総裁、下院経済常任委員会出席

グールズビー・シカゴ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



※予定は変更することがあります

外部サイト