ÂÎÁàÃÄÂÎ¶â¤Î³þÏÂËá¡¡µ¢¹ñÊó¹ð¤Ç»×¤¤¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤«ËÜ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡×¤È¤â¹ðÇò¡¡Áª¼êÂ¼¤Ç¤Î¥×¥ê¥¯¥éÈäÏª¤Ë¤âÈ¿¶Á
¡¡ÂçµÕÅ¾¤Ç16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃË»ÒÂÎÁà¡¦ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¡¢³þÏÂËá¡Ê27¡á¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ¢¹ñ¤òÊó¹ð¤·¡¢¸½ºß¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼Â¤ÏÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÄ¹Ê¸Åê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«ËÜ¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ´¤Ï³ð¤¦¡Ù´ÊÃ±¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀèÇÚÊý¤ËÆ´¤ì¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤ÁÂÎÁà¿ÍÀ¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Ç®¤Ç¤â±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤¯¤é¤¤Îý½¬¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£°¤µ¤·¤¿»þ¤ÎÈ³¤¬¡ÈÎý½¬¤Ë¹Ô¤«¤»¤Ê¤¤¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÎÉ¤¤»Ò¤Ë¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÊä·ç¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤è¤ê¿É¤¤·Ð¸³¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥ª¤ÎÀèÇÚÊý¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎËÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥ª¤«¤é8Ç¯¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶¯¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö19ºÐ¤Î³þÏÂËá¤Ø¡¡4Ç¯¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯8Ç¯¸å¤ËÊó¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅìµþ¸ÞÎØ¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤è¡£¿ë¤ËÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¤¬¡¢¿´»Ä¤ê¤Ï0.103¡£¤½¤ÎÆü¤«¤éSNSÁ´¤Æ¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÁü¤ò¶ä¥á¥À¥ë¼Ì¿¿¤ËÊÑ¹¹¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤â¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È³þÏÂËáËþÂ¤¹¤ë¤Ê¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡É ¤È°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¶ä¿§¤ÎÊª¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤Ë¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÊ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿È¤ÃÖ¤¤âËÍ¤Î¤Ï¶â¿§¤Ç¤·¤¿¡£ºÊ¤Ø¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈºÊ¤Ë´¶¼Õ¡£¡Öº£ÅÙ¤«¤é¶ä¿§¤ÎÈ¤ÃÖ¤¤ò¤¿¤Þ¤Ë¤Ï»È¤¦¤è¡£Ì´³ð¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤è¤¯Ê¹¤¯¡È³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à4¿Í¤Îº²¤Î±éµ»¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡È³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡É¤³¤ó¤À¤±ÂÎÁà¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÌ´¤Ï³ð¤¦¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤âËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤ó¤À¤±É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Àµ²ò¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤À¤±À¸°Õµ¤¤Ë¸À¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Äü¤á¤º¤ËÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È5¿Í¤Ç¤Î´é´ó¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£¡Ö#Áª¼êÂ¼¤Î¥×¥ê¥¯¥é¡×¡Ö#¶â¥á¥À¥ë¡×¡Ö#ÂÎÁà¶¥µ»¡×¡Ö#¥Ñ¥ê2024¡×¡Ö#TEAMJAPAN¡×¡Ö#°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò¡×¡Ö#¤¬¤ó¤Ð¤ì¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ö#¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥×¥ê¥¯¥é¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ëÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊ¸¾Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£