足に取り付けて体の動きをサポートし、自然の景色を楽しみながら歩いて気分をスッキリさせる「ハイキング」をラクに楽しめるようにするウェアラブル強化外骨格「Mo/Go」が登場しました。Mo/Goを使うと最大30ポンド(約14kg)軽くなったように感じられるとのことで、しばらく歩くとすぐに疲れてしまう人や、足が悪い人などに役立つ可能性があります。Skip - Move More with Powered Movewear Technology

https://www.skipwithjoy.com/$5,000 Exoskeleton Pants Promise to Make You a Better Hikerhttps://gizmodo.com/5000-exoskeleton-pants-promise-to-make-you-a-better-hiker-2000480726MO/GO Teaser - YouTubeアパレルメーカー・Arc'Teryxとテクノロジー系スタートアップのSkipが共同開発したMo/Goは、外骨格と「ズボン」がセットになった製品です。上り坂で装着者の能力を「40%ブースト」し、下り坂では膝を優しくサポートするようになっているとのこと。装着時は、まず膝に外骨格を付け、ズボンで覆い隠します。ズボンからは内側の外骨格と外側の外骨格をつなぐアタッチメントが突き出ています。このアタッチメントに、外側の外骨格を付ければ準備完了。1回の充電で最低でも3時間は稼働するとのことです。ちなみにMo/Goは「Mountain Goat(シロイワヤギ)」の略だそうです。高い山を駆け抜けるシロイワヤギはMo/Goの精神を完全に体現するものだとSkipは伝えています。実際にMo/Goを試した海外メディアのFast Companyの記者は、「手に持つと小さくて軽く、カーボンファイバーのブーメランのよう。すね、膝、太ももにフィットし、実際に歩き出すと驚くほど軽い。思わず階段を一段飛ばしで駆け上がったくらいだ。階段を降りるときは全く違う感覚で、着地時に衝撃を吸収しているようだった。階段を登るときに私の意志に反して足を蹴り出すことがあったのが唯一の不安だが、このせいでバランスを崩すことはなかったし、ソフトウェアで個人の歩き方に最適化されるらしいから大丈夫だろう」と述べました。Mo/Goの予約価格は5000ドル(約71万5000円)で、日本を含むアメリカ国外への発送も可能とのこと。記事作成時点で予約した人への発送予定日は2025年12月です。