日経225先物テクニカルポイント（10日夜間取引終了時点）
10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の3万5300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
46804.39円 ボリンジャーバンド3σ
44002.53円 ボリンジャーバンド2σ
41200.66円 ボリンジャーバンド1σ
39707.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39070.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38676.40円 75日移動平均
38398.80円 25日移動平均
36902.80円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
35596.94円 ボリンジャーバンド-1σ
35300.00円 10日夜間取引終値
34888.00円 5日移動平均
34800.00円 一目均衡表・転換線
32795.07円 ボリンジャーバンド2σ
29993.21円 ボリンジャーバンド3σ
238.24円 9日日経平均株価現物終値
株探ニュース
46804.39円 ボリンジャーバンド3σ
44002.53円 ボリンジャーバンド2σ
41200.66円 ボリンジャーバンド1σ
39707.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39070.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38676.40円 75日移動平均
38398.80円 25日移動平均
36902.80円 200日移動平均
36430.00円 一目均衡表・基準線
35596.94円 ボリンジャーバンド-1σ
35300.00円 10日夜間取引終値
34888.00円 5日移動平均
34800.00円 一目均衡表・転換線
32795.07円 ボリンジャーバンド2σ
29993.21円 ボリンジャーバンド3σ
238.24円 9日日経平均株価現物終値
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