　10日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の3万5300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

46804.39円　　ボリンジャーバンド3σ
44002.53円　　ボリンジャーバンド2σ
41200.66円　　ボリンジャーバンド1σ
39707.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39070.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38676.40円　　75日移動平均
38398.80円　　25日移動平均
36902.80円　　200日移動平均
36430.00円　　一目均衡表・基準線
35596.94円　　ボリンジャーバンド-1σ
35300.00円　　10日夜間取引終値
34888.00円　　5日移動平均
34800.00円　　一目均衡表・転換線
32795.07円　　ボリンジャーバンド2σ
29993.21円　　ボリンジャーバンド3σ
238.24円　　9日日経平均株価現物終値


株探ニュース