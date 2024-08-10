¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÉÔ´ïÍÑ¤ÊÆÒ»Ò¤È¹Ò°ì¤Î¡É¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤³¤í¤ê¤ó°¦¡É¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¡©¡¡»Ë¼Â¤òÃµ¤ë
¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤³¤í¤ê¤ó°¦¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»Ë¼Â
8·î9ÆüÊü±Ç¤ÎNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤É×¡¦Í¥»°¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¿¿·³ãÃÏºÛ¤ÎÈ½»ö¡¢À±¹Ò°ì¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯ÆÒ»Ò¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎø¤ä°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç¤·¤¿¡£Í¥»°¤µ¤ó¤À¤±¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤Î¤Ë, ¹Ò°ì¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¹Ò°ì¤µ¤ó¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤Î¶¯Îõ¤Ê¤³¤ì¤Ï²¿¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¹Ò°ì¤µ¤ó¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¹Ò°ì¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¹Ò°ì¤µ¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤»ä¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÆÒ»Ò¤Ï¶»¤Ë°î¤ì¤ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò¹Ò°ì¤Ë¹ð¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹Ò°ì¤ÏÊÖ¤¹¤Î¤À¡£
¡ÖËÍ¤ÏÍ¥»°¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¾È»Ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤º¤Ã¤ÈÈà¤é¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¡£¿ô¥õ·î¸å¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¥É¥¥É¥¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¥Ð¥Á¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±Ê±ó¤Î°¦¤òÀÀ¤¦É¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡¢ÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤À¤é¤·¤¬¤Ê¤¤°¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¡¢º´ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀþ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤Æ¡¢³¸¤ò³°¤·¤Æ¡¢¹Â¤òËä¤á¤¿¤¤¡×
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¼ÔÆ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¡£ÆÒ»Ò¤â¹Ò°ì¤âÉÔ´ïÍÑ¤Ç¿µ½Å¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö±Ê±ó¤Î°¦¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¡¢º£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤¿Æó¿Í¡Ä¡Ä¡£±«¤ËÇ¨¤ì¤ë¿·³ãÃÏºÛ¤ÎÏ²¼¤Î¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤³¤í¤ê¤ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»×¤ï¤Ì¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿À²ó¡×¡Ö¿µ½Å¤µ¤Ç¿ÈÄ¹º¹¤âÀ¸¤«¤·¤¿¥É¥¥É¥¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¡×¡ÖÆÒ»Ò¤¬Í¥»°¤µ¤ó¤ÎÉÛÃÄ¤Ë¥¯¥ë¥ê¥ó¥Ñ¤·¤¿¤È¤¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤Ä¤â½¨°ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬SNS¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆó¿Í¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÆÒ»Ò¤È¹Ò°ì¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤¹ÉúÀþ¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¼¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ø»°Ê¥²Å»Ò¤ÎÀ¸³¶~¿ÍÀ¸¤ò±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¡Æ¡Ç¥È¥é¥Þ¥Þ¡Æ¡Ç¡Ù¡Êº´²ìÀé·ÃÈþÃø¡¿Æâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÆÒ»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤Î»Ë¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹Ò°ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥´¥ÂÀÏº¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Æó¿Í¤¬¤É¤¦·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¤Þ¤µ¤Ë²¬ÅÄ¾À¸¤¬Å¬Ç¤¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿»°Ê¥´¥ÂÀÏº
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Ì³Ä£¤ò·Ð¤ÆÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÇºÛÈ½´±¤ËÇ¤´±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢¿·³ã¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿ÆÒ»Ò¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÒ»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò¤Ï¡¢ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Î¼¡¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÅ¾¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ½é¤Î¡Ö½÷ÀÈ½»ö(ºÛÈ½´±)¡×¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Åö»þ±ØÁ°¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ÇÂ®Êó¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£²Å»Ò¤ÏÃåÇ¤Áá¡¹¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¡ÖÄ¹´±¤è¤ê¤âÍÌ¾¤ÊºÛÈ½´±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²Å»Ò¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£º¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥ÞÆ±ÍÍ¡¢¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ï¤¬»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÌ¼¡¦Í¥Ì¤¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ç¤Ï²Å»Ò¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ÏË§Éð¡Ê¤è¤·¤¿¤±¡Ë¤È¤¤¤¦¡£Åìµþ¤Ç¤ÏÆ±µï¤ÎÄïÉ×ºÊ¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï·»²Ç¤Î²Ö¹¾¡Ë¤Ë²¿¤«¤ÈÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤ÏË§Éð¤òÂ÷¤¹ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Å»Ò¤Ï¡¢°ê»Ò¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤ò¸Û¤¤¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤ÇË§Éð¤ÎÀ¤ÏÃ¤È²È»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢²Ö¹¾¤Î¼Â²È¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿°ð¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ð°Ê¾å¤Ë¡¢°ê»Ò¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
Åö»þ¡¢¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¡¦Ë§Éð¤ÏÌ¾¸Å²°À¸³è¤Î»×¤¤½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÊì¤È»ä¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÃËÀ¤È¤Î3¿Í¤ÇÌ¾¸Å²°¤ÎÅì»³Æ°Êª±à¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡×¤³¤È¤ò¤Î¤Á¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¤½¤ÎÃËÀ¤³¤½¤¬¡¢¸å¤ÎºÆº§Áê¼ê¤È¤Ê¤ë»°Ê¥´¥ÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ë§Éð¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª±à¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¡Ö»ÒÏ¢¤ì¥Ç¡¼¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ºÆº§Áê¼ê¤ÎÀ±¹Ò°ì¤ò²¬ÅÄ¾À¸¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖºÆº§Áê¼ê¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î»°Ê¥´¥ÂÀÏº¤â¹â¿ÈÄ¹¤Ç¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÂÀ¤¤ÈýÌÓ¤ÈÀ°¤Ã¤¿É¡¶Ú¤Î¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡£²áµî¤Î´¥ÂÀÏº¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
½éÂåÄ¹´±¤À¤Ã¤¿´¥ÂÀÏº¤ÎÉã¿Æ¤È¤Î±ï
¾¯¤·»þ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£²Å»Ò¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢½éÂåºÇ¹âºÛÈ½½êÄ¹´±¤Î»°Ê¥ÃéÉ§(¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÅÄËþ¤¬±é¤¸¤¿À±ÊþÉ§)¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢µÕÉ÷¿á¤¤¹¤µ¤Ö²ÈÄíºÛÈ½½êÀßÎ©¤òÎÏ¶¯¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢²Å»Ò¤ÏÃéÉ§¤¬½ñ¤¤¤¿Ì±Ë¡¤ÎËÜ¤Î²þÄêºî¶È¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¤È¤¡¢Â©»Ò¤Î´¥ÂÀÏº¤Ï²þÄûºî¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¤Î²þÄêºî¶È¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢²Å»Ò¤¬»°Ê¥²È¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢ÌÌ¼±¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¤³¤¦¤·¤Æ²Å»Ò¤È»°Ê¥²È¤Î¸òÎ®¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¾¼ÏÂ25Ç¯¡¢ÉÂµ¤¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿´¥ÂÀÏº¤ÎÉã¡¦ÃéÉ§¤Ï»àµî¡£¤½¤ì¤ò²Å»Ò¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î»ÊË¡¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤¿¤áÅÏ¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂÚºßÃæ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£µ¢¹ñÄ¾¸å¤Ë²Å»Ò¤Ï¾®ÅÄ¸¶¤Ë¤¢¤ëÃéÉ§¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¡¢ÃéÉ§¤Î°ä±Æ¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»°Ê¥²È¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤Þ¤ê¡¢´¥ÂÀÏº¤ÎÊì¤ÎÀÅ¡Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢À±É´¹ç¤È¤¤¤¦ÌòÌ¾¤ÇÍ¾µ®Èþ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£8·î12Æü°Ê¹ßÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡Ë¤Ï¡¢²Å»Ò¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¹Ò°ì¤Î¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯ÁÛÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»Ë¼Â¤Ç¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Å»Ò¤Ï»°Ê¥²È¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Î´¥ÂÀÏº¤È¤â¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£´¥ÂÀÏº¤Ï¡¢²Å»Ò¤è¤ê8ºÐÇ¯¾å¤Ç¡¢Ä¹¿È¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡£Éã¤¬½éÂåºÇ¹âºÛÈ½½êÄ¹´±¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»°Ê¥²È¤Ï¿ÆÂ²¤Ë¤â´±Î½¤äË¡Áâ´Ø·¸¼Ô¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤É¥¨¥ê¡¼¥È°ì²È¤À¤Ã¤¿¡£
´¥ÂÀÏº¼«¿È¤â¡¢ÅìµþÄë¹ñÂçºß³ØÃæ¤Ë¹âÅùÊ¸´±»î¸³»ÊË¡²Ê¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï»ÊË¡¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£¾¼ÏÂ7Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÌ±»öÃÏÊýºÛÈ½½êÈ½»ö¤Ë¡£¾¼ÏÂ19Ç¯¤Ë¤ÏÎÎ»ö¤È¤·¤ÆËÌµþ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Àï¸å¤Ï¡¢¹âÅùºÛÈ½½êºÛÈ½´±¤ª¤è¤ÓºÇ¹âºÛÈ½½êÄ´ºº´±¤ËÃåÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÚÎï¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤Ä´¥ÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï·ëº§¤·¤Æ°ìÃË»°½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÊ¤ÏÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¥ÂÀÏº¤Ë²Å»Ò¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Êì¡¦ÀÅ¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Æ¯¤¤«¤±¡¢Ë´¤Éã¤ÎÌÁÍ§¤éË¡Áâ³¦½ÅÄÃ¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Å»Ò¤È´¥ÂÀÏº¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò¡¢ºÆº§¤ò¹Í¤¨¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Àï»þÃæ¤Ï8·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¡¢¹Ò°ì¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë´¥ÂÀÏº¤Ï½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤Ï¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Ë¤è¤ê1940Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ15Ç¯¡Ë¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÄ¾³í¤Î¸¦µæ½ê¡£¤³¤Îµ¡´Ø¤Ï¹ñ²ÈÁíÎÏÀï¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤È¡¢¡Ö¸¦µæÀ¸¡×¤È¤·¤Æ³Æ´±Ä£¡¦Î¦³¤·³¡¦Ì±´Ö¤Ê¤É¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡Ö¿Í³Ê¹â·é¡¢ÃÒÇ½Í¥½¨¡¢¿ÈÂÎ¶¯·ò¤Ë¤·¤Æ¾Íè¡¢³ÆÊýÌÌ¤Î¼óÇ¾¼Ô¤¿¤ë¤Ù¤ÁÇ¼Á¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¼ã¼ê¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ËÁíÎÏÀïÂÎÀ©¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¤È·±Îý¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½êÈ½»ö¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿½éÂåºÇ¹âºÛÄ¹´±»°Ê¥ÃéÉ§¤ÎÄ¹ÃË¡¦´¥ÂÀÏº¤Ï¡¢¤³¤Î¸¦µæÀ¸¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¸¦µæÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¡ÖÌÏµ¼Æâ³Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢´¥ÂÀÏº¤Ï»ÊË¡Âç¿Ã¤òÌ³¤á¡ÖÁíÎÏÀï¡×¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤Æ¸¦µæÀ¸¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÈÃÎÎÏ¤ò¶î»È¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ö½ïÀï¡¢´ñ½±¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤¬¡¢Ä¹´üÀï¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥½Ï¢»²Àï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÔÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î¿É¤¤¸½¼Â¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¤³¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¶á±ÒÆâ³Õ³ÕÎ½¤ËÄ¾ÀÜÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤ÏÀïÁè¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¡¢¸¦µæÀ¸¤é¤Ë¤è¤êÌÏµ¼Æâ³Õ¤¬½Ð¤·¤¿·ëÏÀÄÌ¤ê¤Î¡ÖÇÔÀï¡×¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
´¥ÂÀÏº¤Î¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ÐÎò¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¹Ò°ì¤ÎÀïÁè¤ËÂÐ¤¹¤ëìÞºá¤ÎÇ°¤òÉÁ¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Å»Ò¤è¤ê¤â´¥ÂÀÏº!?
¤½¤Î¸å¡¢²Å»Ò¤ÏºÆ¤ÓÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÌá¤ë¡£¤½¤ÎÅö»þ¤òÃÎ¤ëºÛÈ½´±¤ÎÆ±Î½¡¦¹âÌî¹Ì°ì»á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤¤É¤ÏÂÅÄ¤µ¤ó¡Ê²Å»Ò¡Ë¤¬¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ¹ï¤Ë¡¢È½»ö¼¼¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ëÄ¹¿ÈÁé¶í¤Î±Ñ¹ñÉ÷¿Â»Î¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¿ÆÌ©¤µ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤â¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¸«¤ë¤Ë¤½¤Î¿Â»Î¤ÎÊý¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ËÏ¢¤ì¤À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¿´ÃæÌ©¤«¤Ë¤¢¤Î¿Â»Î¤Ï²¿¼Ô¤«¤È¤¤¤Ö¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ÎÀÞ¤Ë¡Ø¤¢¤ì¤¬ºÇ¹âºÛ¤ÎÄ´ºº´±¤Î»°Ê¥´¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤À¤è¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ä¤¬¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤Î¤À¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
´¥ÂÀÏº¤¬Àè¤Ë²Å»Ò¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï»ö¼Â¤é¤·¤¯¡¢¤½¤Î¤³¤íÆ±Î½¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÏÂÅÄ·¯¡Ê²Å»Ò¡Ë¤¬ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ø¤Ê¤ó¤«¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ31Ç¯¡¢´¥ÂÀÏº¡¦49ºÐ¡¢²Å»Ò41ºÐ¤Ç¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯ºÆº§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°É×¤Ç¤¢¤ëË§É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÆº§¤«¤éÆóÇ¯¸å¡¢²Å»Ò¤Ï¼«¿È¤ÎºÆº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»°Ê¥¤È¤Î·ëº§¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÂç»ö¤Ê½¦¤¤Êª¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÃÇ³³¤ÎÃ¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥¤·¤¿»ä¤Î¿´¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¤°¤é¤¤Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë8·î9ÆüÊüÁ÷²ó¤ÎÆÒ»Ò¤Î¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎø¤ä°¦¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£Á°É×¤ÎË§É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ÍÄ¤¤Ë§Éð¤Î°é»ù¤ä¤Þ¤À³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Äï¤¿¤Á¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢²Å»Ò¤Ï°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ç²Ô¤®¡¢À¤ÏÃ¤ò¤·¡¢¿´¤òºÕ¤¤¤¿¡£¾ï¤Ëµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢É¬»à¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿²Å»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¾å¤ÇÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ºâÎÏ¤Ë¤âÌäÂê¤Î¤Ê¤¤´¥ÂÀÏº¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤«¿´¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
»Ë¼Â¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿Á°É×¤ÎÁÛ¤¤¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢8·î9ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢¹Ò°ì¤ÏÆÒ»Ò¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÏÍ¥»°¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¾È»Ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤º¤Ã¤ÈÈà¤é¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¡×
¤¹¤Ã¤Æ¤ó¤³¤í¤ê¤ó¤Î¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï»Ë¼Â¤È¤·¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï»Ë¼Â¤È¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡¢¡Ø¡Ö¸×¤ËÍã¡×ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤ÎË´¤É×¡¦Í¥»°¤µ¤ó°¦¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿!?¡¡»Ë¼Â¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢²Å»Ò¤ÏºÆº§¸å¤âË´¤Á°É×¤ÎË§É×¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë§É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é37Ç¯¸å¡¢¸ø±à¤ÎÃÓ¤Ç¸«¤¿µµ¤«¤é¡¢Ë§É×¤¬½ÐÀ¬¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òµ§´ê¤·µµ¤Î¹ÃÍå¤Ë´ê¤¤¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢Æüµ¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Å»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢²Å»Ò¤Î°ä¹ü¤ÏÀ¸Á°¤Î²Å»Ò¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆº§Áê¼ê¤Î»°Ê¥´¥ÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë¾®ÅÄ¸¶¤ÎÎî¼÷±¡¤Ë¤¢¤ë»°Ê¥²È¤ÎÊè¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¹áÀî¸©´Ýµµ¤Ë¤¢¤ëºÇ½é¤ÎÉ×¡¦ÏÂÅÄË§É×¤ÎÊè¤Ë¤â¡ÖÏÂÅÄ²Å»Ò¡×¤È¤·¤ÆÊ¬¹ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºÆº§Áê¼ê¤Î´¥ÂÀÏº¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²Å»Ò¤È´¥ÂÀÏºÉ×ÉØ¤â¤È¤Æ¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿³¨¤ä¾Æ¤Êª¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¤â¤Ç¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¡£¥´¥ë¥Õ¤â¤Õ¤¿¤ê¤Î¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢´¥ÂÀÏº¤ÏÍý¶þ¤Ç¡¢²Å»Ò¤ÏÎÏ¤ÇÈô¤Ð¤¹¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æó¿Í¤ÎÂà´±¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢Ãæ¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ²Å»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø¤â½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇºÆº§¸å¤ÎÀ¸³è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢ºÆº§¸å¤âºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÇÈÍð¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅ¸³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÌµ»ö¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡Ú»²¹ÍÊ¸¸¥¡Û
¡Ø»°Ê¥²Å»Ò¤ÎÀ¸³¶~¿ÍÀ¸¤ò±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¡Æ¡Ç¥È¥é¥Þ¥Þ¡Æ¡Ç¡Ù¡Êº´²ìÀé·ÃÈþÃø¡¿Æâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡Ë
¡Ø¸×¤ËÍã¡ÙÆÒ¤Á¤ã¤ó¤ÎË´¤É×¡¦Í¥»°¤µ¤ó°¦¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿!?¡¡»Ë¼Â¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î