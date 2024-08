7月5日(金)より放送がスタート、ワーナー ブラザース ジャパンがプロデュースするTVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』より、Episode 7のあらすじ&場面カットが公開された。また、感想投稿キャンペーンやスタジオツアー動画の情報も到着した。TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』は、DCコミックス原作の人気IP『スーサイド・スクワッド』を、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズなどを手掛けるワーナー ブラザース ジャパンが日本発の完全新作オリジナルアニメーションとしてプロデュースした作品。

ハーレイ・クインやジョーカー、デッドショット、ピースメイカー、クレイフェイス、キング・シャークといったお馴染みのヴィラン(悪党)たちが、異世界を舞台に冒険ならぬ「 “暴” 険」を繰り広げる!Episode 7のあらすじと場面カットはこちら。<Episode 7 あらすじ>ハーレイ達の爆弾のリセットを妨害するため、シンカーはゲートの傍に自身が操ったエルフ軍団の力で要塞を築いていた。そしてそこにはカタナの姿も…。難攻不落の要塞を落とすため、それぞれの借りを返すため、ハーレイ達が考え出した作戦とは!? いざリベンジ・マッチ!!そして、TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』の放送を記念して、Xにて感想投稿キャンペーン第2弾が開催される。Warner Bros. Japan Anime公式X(@wb_anime)をフォローし、応募用ポストに作品の感想と指定ハッシュタグ「#異世界スースク感想」をつけ、引用リポストすれば応募完了。応募者の中から1名に、『異世界スーサイド・スクワッド』のキャスト10名による第10話サイン入り台本がプレゼントされる。また、TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』スタジオツアー動画のフルバージョンが公開。永瀬アンナによるWIT SDTUDIOの制作現場の探訪や、長田絵里監督と大谷丞プロデューサーの対談インタビューなどが観られる。本編と併せてお楽しみを!Suicide Squad and all related characters and elements (C) & TM DC (C) 2024 Warner Bros. Japan LLC