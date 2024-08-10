お盆シーズン、混雑するのが高速道路です。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。「どこが」「いつ」「何キロ渋滞するの？」8月11日～18日です。

【画像1～55】「いつ」「どこが」「どれくらい」混む？画像で分かりやすく見る

なお、今年のピークはNEXCO西日本管内は

・下り 8月10日（土）～12日（月）

・上り 8月11日（日）～13日（火）が見込まれています。

また、NEXCO東日本は、下りが8月11日に東北道で最大35ｋｍ、上りは8月12日夕方に関越道で最大40ｋｍの渋滞を予測していて、混雑する日や時間帯を避けた「分散利用」を呼び掛けています。

「渋滞予想」8月11日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像⑬】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

【主な渋滞予測】

□東北道

〈上り〉上河内SA付近 10キロ

〈上り〉羽生PA付近 15キロ

〈下り〉羽生PA付近 35キロ

〈下り〉矢板北PA付近 35キロ

〈下り〉安達太良SA付近 10キロ

〈下り〉福島TN付近 10キロ

〈下り〉大和IC付近 10キロ



□常磐道

〈下り〉柏IC付近 10キロ

〈下り〉土浦北IC付近 20キロ

〈下り〉日立中央IC付近 10キロ



□関越道

〈上り〉高坂SA付近 25キロ

〈下り〉高坂SA付近 25キロ

〈下り〉藤岡JCT付近 10キロ

〈下り〉駒寄PA付近 10キロ



□外環道

〈内回り〉川口東IC付近 10キロ



□中央道

〈上り〉岡谷JCT付近 10キロ

〈上り〉小仏TN付近 25キロ

〈上り〉国立府中IC付近 15キロ

〈上り〉高井戸出口付近 10キロ

〈上り〉小仏TN付近 25キロ

〈下り〉日野BS付近 15キロ

〈下り〉相模湖IC付近 20キロ

〈下り〉双葉JCT付近 10キロ



□圏央道

〈内回り〉八王子JCT付近 20キロ

〈内回り〉海老名JCT付近 10キロ

〈外回り〉八王子JCT付近 10キロ

〈外回り〉鶴ヶ島JCT付近 10キロ



□京葉道

〈上り〉穴川IC付近 10キロ

〈下り〉貝塚IC付近 15キロ





□東関東道

〈上り〉湾岸市川IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉海ほたるPA付近 10キロ



□東名道

〈上り〉都夫良野TN付近 10キロ

〈上り〉綾瀬スマートIC付近 15キロ

〈上り〉横浜青葉IC付近 10キロ

〈上り〉岡崎IC付近 10キロ

〈下り〉綾瀬スマートIC付近 15キロ

〈下り〉秦野中井IC付近 35キロ

〈下り〉岡崎IC付近 10キロ



□横浜横須賀道路

〈上り〉朝比奈IC付近 10キロ



□上信越道

〈下り〉甘楽PA付近 10キロ



□東海北陸道

〈下り〉各務原TN付近 10キロ



□名神高速

〈下り〉一宮IC付近 10キロ

〈上り〉一宮IC付近 10キロ



□北陸道

〈上り〉美川IC付近 10キロ

〈下り〉能美根上スマートIC付近 10キロ

「渋滞予想」8月11日（日）はどこが混む？【中部】

【画像⑮】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）

□東名

〈上り〉岡崎IC付近 10キロ

〈下り〉岡崎IC付近 10キロ



□東名阪道

〈下り〉鈴鹿IC付近 10キロ



□名神高速

〈上り〉一宮IC付近 10キロ

〈下り〉一宮IC付近 10キロ



□伊勢湾岸道

〈下り〉湾岸長島IC付近 20キロ



□東海北陸道

〈下り〉各務原TN付近 10キロ



□北陸道

〈上り〉美川IC付近 10キロ

〈下り〉能美根上スマートIC付近 10キロ



「渋滞予想」8月11日（日）はどこが混む？【関西】

【画像⑯⑰】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神高速

〈上り〉大津IC付近 15キロ

〈下り〉大津IC付近 20キロ



□新名神

〈下り〉大津IC付近 20キロ

〈下り〉川西IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈上り〉宇治TN付近 10キロ

〈下り〉宇治TN付近 10キロ



□第二京阪

〈上り〉宇治TN付近 10キロ



□第二神明

〈上り〉伊川谷JCT付近 10キロ



□中国道

〈下り〉宝塚東TN付近 15キロ



□近畿道

〈下り〉松原IC付近 10キロ



□神戸淡路鳴門道

〈上り〉舞子TN北坑口付近 10キロ

〈下り〉北淡IC付近 25キロ



□阪和道

〈上り〉高倉山TN付近 10キロ

〈下り〉松原IC付近 10キロ



□京都縦貫道

〈上り〉新瑞穂TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月11日（日）はどこが混む？【中国・四国】

【画像⑱】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽道

〈下り〉名越山TN付近 10キロ

〈下り〉福山SA付近 10キロ



□西瀬戸道

〈上り〉向東BS付近 10キロ



□松山道

〈下り〉明神山TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月11日（日）はどこが混む？【九州】

【画像⑲】は地図で一目でわかる、11日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□九州自動車道

〈上り〉鳥栖JCT 10キロ

〈下り〉八幡IC付近 10キロ

〈下り〉神田TN付近 15キロ

〈下り〉筑紫野ＩＣ先付近 25キロ

〈下り〉広川IC付近 10キロ

〈下り〉山川PA付近 10キロ



□東九州道

〈大分方面〉築城IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月12日（月）はどこが混む？【東日本】

【画像⑳】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

【主な渋滞予測（20キロ以上）】

□東北道

〈上り〉西那須野塩原IC付近 20キロ

〈上り〉上河内SA付近 20キロ

〈上り〉加須IC付近 35キロ

〈下り〉久喜IC付近 25キロ

〈下り〉羽生PA付近 15キロ

〈下り〉上河内SA付近 20キロ

〈下り〉矢板北PA付近 20キロ



□関越道

〈上り〉駒寄PA付近 15キロ

〈上り〉高坂SA付近 40キロ

〈下り〉高坂SA付近 25キロ



□東京外環状

〈内回り〉川口東IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉海ほたるPA付近 15キロ



□東関東道

〈上り〉湾岸市川IC付近 10キロ



□常磐道

〈上り〉千代田石岡IC付近 15キロ

〈上り〉流山IC付近 20キロ

〈下り〉柏IC付近 10キロ

〈下り〉土浦北IC付近 15キロ

〈下り〉日立中央IC付近 10キロ



□京葉道

〈上り〉穴川IC付近 10キロ

〈上り〉花輪IC付近 10キロ

〈下り〉貝塚IC付近 10キロ



□富津館山道路

〈上り〉富津金谷IC付近 10キロ



□中央道

〈上り〉双葉JCT付近 10キロ

〈上り〉笹子TN西坑口付近 10キロ

〈上り〉小仏TN付近 30キロ

〈上り〉国立府中IC付近 15キロ

〈上り〉高井戸出口付近 10キロ

〈下り〉日野BS付近 15キロ

〈下り〉相模湖IC付近 15キロ

〈下り〉双葉JCT付近 10キロ



□圏央道

〈内回り〉八王子JCT付近 15キロ

〈内回り〉海老名JCT付近 10キロ

〈外回り〉八王子JCT付近 15キロ

〈外回り〉鶴ヶ島JCT付近 10キロ



□上信越道

〈上り〉甘楽PA付近 15キロ

〈上り〉藤岡JCT付近 10キロ



□長野道

〈上り〉みどり湖PA付近 15キロ



□東名道

〈上り〉都夫良野TN付近 15キロ

〈上り〉綾瀬スマートIC付近 25キロ

〈上り〉横浜青葉IC付近 10キロ

〈下り〉綾瀬スマートIC付近 15キロ

〈下り〉秦野中井IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月12日（月）はどこが混む？【中部】

【画像㉒】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）

□名神

〈上り〉一宮IC付近 15キロ

〈上り〉岡崎IC付近 10キロ



□東名

〈上り〉一宮IC付近 10キロ



□中央道

〈下り〉土岐IC付近 20キロ



□東名阪道

〈上り〉亀山PAスマートIC付近 10キロ



□伊勢道

〈上り〉亀山PAスマートIC付近 10キロ

〈上り〉芸備IC付近 10キロ



□伊勢湾岸道

〈下り〉湾岸長島IC付近 20キロ



□北陸道

〈上り〉美川IC付近 10キロ

〈上り〉敦賀JCT付近 10キロ

〈下り〉能美根上スマートIC付近 10キロ

「渋滞予想」8月12日（月）はどこが混む？【関西】

【画像㉓】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神

〈上り〉大津IC付近 15キロ

〈下り〉菩提寺PA付近 10キロ

〈下り〉旧山科BS付近 15キロ



□新名神

〈上り〉川西IC付近 10キロ

〈下り〉川西IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈上り〉宇治TN付近 10キロ

〈下り〉宇治TN付近 10キロ



□第二京阪

〈上り〉宇治TN付近 10キロ



□中国道

〈上り〉宝塚西TN付近 10キロ

〈下り〉宝塚東TN付近 10キロ



□第二神明

〈上り〉伊川谷JCT付近 10キロ



□神戸淡路鳴門道

〈上り〉舞子TN北坑口付近 10キロ



「渋滞予想」8月12日（月）はどこが混む？【中国・四国】

【画像㉔】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本、中四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽道

〈上り〉八本松TN付近 10キロ



□西瀬戸道

〈上り〉向東BS付近 10キロ



□松山道

〈下り〉明神山TN付近 10キロ

「渋滞予想」8月12日（月）はどこが混む？【九州】

【画像㉕】は地図で一目でわかる、12日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□東九州道

〈下り〉築城IC付近 10キロ



□九州自動車道

〈上り〉広川IC付近 20キロ

〈下り〉見坂峠付近 15キロ

〈下り〉神田TN付近 10キロ

〈下り〉筑紫野IC付近 15キロ

〈下り〉広川IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月13日（火）はどこが混む？【東日本】

【画像㉖】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道

〈上り〉西那須野塩原IC付近 20km

〈上り〉上河内SA付近 20km

〈上り〉加須IC付近 30km

〈下り〉岩槻IC付近 10km

〈下り〉羽生PA付近 25km

〈下り〉矢坂北PA付近 25km



□常磐道

〈上り〉日立中央IC付近 10km

〈上り〉柏IC付近 15km

〈下り〉柏IC付近 10km

〈下り〉日立中央IC付近 10km



□関越道

〈上り〉駒寄PA付近 15km

〈上り〉高坂SA付近 35km

〈下り〉高坂SA付近 25km



□上信越道

〈上り〉甘楽PA付近 15km



□長野道

〈上り〉みどり湖PA付近 15km



□中央道

〈上り〉小仏TN付近 30km

〈上り〉国立府中IC付近 10km

〈上り〉高井戸出口付近 10キロ

〈下り〉日野BS付近 15km

〈下り〉相模湖IC付近 10km

〈下り〉土岐IC付近 10km



□圏央道

〈内回り〉八王子JCT付近 15km

〈外回り〉八王子JCT付近 15km

〈外回り〉鶴ヶ島JCT付近 10km



□東京湾アクアライン

〈上り〉海ほたるPA付近 15km

「渋滞予想」8月13日（火）はどこが混む？【中部】

【画像㉗】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）

□東名

〈上り〉都夫良野TN付近 15km

〈上り〉綾瀬SIC付近 25km

〈下り〉綾瀬SIC付近 20km



□名神

〈上り〉大津IC付近 10km



□伊勢湾岸道

〈上り〉飛鳥IC付近 10km

〈下り〉湾岸長島IC付近 10km



□伊勢道

〈上り〉亀山PASIC付近 10km



□北陸道

〈上り〉美川IC付近 10km

〈下り〉能美根上SIC付近 10km

「渋滞予想」8月13日（火）はどこが混む？【関西】

【画像㉘】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□新名神

〈上り〉川西IC付近 10km



□名神

〈上り〉一宮IC付近 10km

〈下り〉旧山科BS付近 15km

〈下り〉善堤寺PA付近 10km



□京滋バイパス

〈下り〉宇治TN付近 10km



□第二神明

〈上り〉伊川谷JCT付近 10km



□神戸淡路鳴門道

〈上り〉淡路IC付近 10km

〈上り〉舞子TN北坑口付近 10km



□中国道

〈上り〉宝塚西TN付近 10km

「渋滞予想」8月13日（火）はどこが混む？【九州】

【画像㉚】は地図で一目でわかる、13日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□九州道

〈上り〉八幡IC付近 15km

〈上り〉基山IC付近 10km

〈上り〉広川IC付近 10km

〈下り〉筑紫野IC付近 10km

「渋滞予想」8月14日（水）はどこが混む？【東日本】

【画像31】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道

〈上り〉西那須野塩原IC付近 25km

〈上り〉上河内SA付近 20km

〈上り〉加須IC付近 30km

〈下り〉矢坂北PA付近 15km



□常磐道

〈上り〉日立中央IC付近 20km

〈上り〉那珂IC付近 20km

〈上り〉柏IC付近 15km



□関越道

〈上り〉駒寄PA付近 15km

〈上り〉高坂SA付近 30km

〈下り〉高坂PA付近 15km



□東京湾アクアライン

〈上り〉海ほたるPA付近 15km



□長野道

〈上り〉みどり湖PA付近 15km



□中央道

〈上り〉国立府中IC付近 10km

〈上り〉小仏TN付近 25km

〈下り〉日野BS付近 15km

〈下り〉土岐IC付近 10km



□東名

〈上り〉都夫良野TN付近 15km

〈上り〉綾瀬SIC付近 25km

〈上り〉岡崎IC付近 10km

〈下り〉綾瀬SIC付近 20km

「渋滞予想」8月14日（水）はどこが混む？【中部】

【画像32】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）

□北陸道

〈上り〉美川IC付近 10km

〈下り〉能美根上SIC付近 10km



□京滋バイパス

〈下り〉宇治TN付近 10km



□伊勢湾岸道

〈上り〉飛鳥IC付近 10km

〈下り〉湾岸長島IC付近 10km



□伊勢道

〈上り〉松阪TN付近 10km

〈上り〉芸濃IC付近 15km

「渋滞予想」8月14日（水）はどこが混む？【関西】

【画像33】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□新名神

〈上り〉川西IC付近 10km



□名神

〈上り〉大津IC付近 10km

〈上り〉一宮IC付近 10km

〈下り〉善提寺PA付近 15km

〈下り〉旧山科BS付近 15km

「渋滞予想」8月14日（水）はどこが混む？【中国・四国】

【画像34】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽道

〈上り〉高山TN付近 10km



□中国道

〈上り〉宝塚西TN付近 10km



□松山道

〈上り〉袋口TN付近 10km

「渋滞予想」8月14日（水）はどこが混む？【九州】

【画像35】は地図で一目でわかる、14日のNEXCO中日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□九州道

〈上り〉広川IC付近 10km

〈下り〉鳥栖JCT付近 10km

〈下り〉八幡IC付近 10km

「渋滞予想」8月15日（木）はどこが混む？【東日本】

【画像36】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道

〈上り〉福島TN付近 15km

〈上り〉西那須野塩原IC 20km

〈上り〉上河内SA付近 15km

〈上り〉羽生PA付近 20km



□関越道

〈上り〉高坂SA付近 25km



□中央道

〈上り〉小仏TN付近 20km

〈下り〉土岐IC付近 10km

「渋滞予想」8月15日（木）はどこが混む？【中部】

【画像37】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）

□東名

〈下り〉綾瀬SIC付近 20km



□名神

〈上り〉大津IC付近 15km

〈下り〉大津IC付近 10km



□伊勢道

〈上り〉芸濃IC付近 15km



□北陸道

〈下り〉能美根上SIC付近 10km

「渋滞予想」8月15日（木）はどこが混む？【関西】

【画像38・39】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□新名神

〈上り〉大津IC付近 15km

〈下り〉大津IC付近 10km



□神戸淡路鳴門道

〈上り〉淡路IC付近 20km

「渋滞予想」8月15日（木）はどこが混む？【中国・四国】

【画像40】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽道

〈上り〉高山TN付近 10km



□西瀬戸道

〈上り〉向島BS付近 10km

「渋滞予想」8月15日（木）はどこが混む？【九州】

【画像41】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□九州道

〈上り〉広川IC付近 15km

〈上り〉基山PA付近 15km

「渋滞予想」8月16日（金）はどこが混む？【東日本】

【画像42】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道

〈上り〉古川IC付近 10km



□関越道

〈上り〉高坂SA付近 20km



□中央道

〈上り〉小仏TN付近 20km



□東京湾アクアライン

〈上り〉海ほたるPA付近 15km



□圏央道

〈下り〉八王子JCT付近 20km



□東名

〈下り〉綾瀬SIC付近 15km

「渋滞予想」8月16日（金）はどこが混む？【中部】

【画像43】は地図で一目でわかる、15日のNEXCO中日本 中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）

□圏央道

〈外回り〉八王子JCT付近 20キロ



□中央道

〈上り〉小仏TN付近 20キロ

「渋滞予想」8月16日（金）はどこが混む？【関西】

【画像44、45】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□名神

〈上り〉大津IC付近 15km

〈上り〉一宮付近 10km



□北陸道

〈下り〉能美根上SIC付近 10km



□東名阪道

〈上り〉長島IC付近 10km



□伊勢湾岸道

〈上り〉飛鳥IC付近 10km

〈下り〉湾岸長島IC付近 10km



□中央道

〈下り〉土岐IC付近 10km

「渋滞予想」8月16日（金）はどこが混む？【中国・四国】

【画像46】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本、中国・四国エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□山陽道

〈上り〉高山TN付近 10km



□中国道

〈上り〉宝塚西TN付近 10km

「渋滞予想」8月16日（金）はどこが混む？【九州】

【画像47】は地図で一目でわかる、16日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像48】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道

〈上り〉上河内SA付近 15km

〈上り〉羽生PA付近 15km



□関越道

〈上り〉高坂PA付近 15km

〈下り〉高坂PA付近 15km



□中央道

〈上り〉小仏TN付近 25km

〈下り〉日野BS付近 20km

〈下り〉相模湖IC 10km



□京葉道

〈下り〉貝塚IC 10km



□圏央道

〈内回り〉狭山PA付近 10km

〈内回り〉八王子JCT付近 15km

〈外回り〉八王子JCT 10km



□東京湾アクアライン

〈上り〉海ほたるPA付近 10km

「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【中部】

【画像49】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO中日本、中部エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）

□東名

〈上り〉綾瀬SIC付近 20km

〈下り〉綾瀬SIC付近 20km

「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【関西】

【画像50】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本、関西エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）



□名神

〈上り〉大津IC付近 15km

〈上り〉一宮IC付近 10km



□東名阪道（伊勢道）

〈上り〉亀山PASIC付近 10km



□伊勢湾岸道

〈上り〉飛鳥IC付近 10km

〈下り〉湾岸長島IC付近 10km



□京滋バイパス

〈上り〉宇治TN付近 10km

「渋滞予想」8月17日（土）はどこが混む？【九州】

【画像51】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO西日本、九州エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームーページ）

□九州道

〈上り〉広川IC付近 10km

「渋滞予想」8月18日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像52】は地図で一目でわかる、18日のNEXCO東日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北道

〈上り〉上河内SA付近 15km



□関越道

〈上り〉高坂SA付近 25km



□中央道

〈上り〉小仏TN付近 25km

〈上り〉国立府中IC付近 15km

〈下り〉日野BS付近 20km

〈下り〉相模湖IC付近 10km



□京葉道

〈上り〉穴川IC付近 10km

〈上り〉花輪IC付近 10km



□東名

〈上り〉都夫良野TN付近 15km

〈上り〉綾瀬SIC付近 15km

〈下り〉綾瀬SIC付近 15km



□名神

〈上り〉一宮IC付近 10km



□伊勢湾岸道

〈上り〉飛鳥IC付近 10km

〈下り〉湾岸長島IC付近 10km

「渋滞予想」8月18日（日）はどこが混む？【中部】

【画像53】は地図で一目でわかる、18日のNEXCO中日本の渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームーページ）

□名神高速

〈上り〉一宮IC付近 10km



□伊勢湾岸道

〈上り〉飛鳥IC付近 10km

〈下り〉湾岸長島IC付近 10km

「渋滞予想」8月18日（日）はどこが混む？【関西】

□新名神高速

〈上り〉大山崎JCT付近 10km未満

〈上り〉鴨川東IC付近 10km未満

〈上り〉大津IC付近 10km未満

〈上り〉宇治東IC付近 10km未満

〈下り〉久御山淀JCT付近 10km未満

〈下り〉京都東IC付近 10km未満



□山陽道

〈上り〉西宮名塩IC付近 10km未満



□第二神明道路

〈上り〉深江IC付近 10km未満

〈下り〉摩耶IC付近 10km未満

〈下り〉垂水JCT付近 10km未満



□神戸淡路鳴門道

〈上り〉淡路SA付近 10km未満

「渋滞予想」8月18日（日）はどこが混む？【九州】

□九州道

〈上り〉広川SA付近 10km未満