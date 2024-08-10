¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ûºù°æ¤Ä¤°¤ß °µ¾¡¤ÇÊ¸¶ç¤Ê¤·¶â¥á¥À¥ë¡ª¡¡¹âÃÎ¸©Àª¤Ç¤Ï92Ç¯¤Ö¤ê¤Î°Î¶È
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò£µ£·¥¥íµé·è¾¡¤¬£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºù°æ¤Ä¤°¤ß¡Ê£²£²¡á°é±ÑÂç½õ¼ê¡Ë¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥Ë¥¥¿¡Ê¥â¥ë¥É¥Ð¡Ë¤ò²¼¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ø¥ì¥ó¥ë¥¤¡¼¥º¡¦¥Þ¥ë¡¼¥ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¾¡Íø¡££²£°£±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ£µ£³¥¥íµé¤ÇµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤Î£´Ï¢ÇÆ¤òÁË¤ó¤À¶¯Å¨¤«¤é¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ê¡Ö¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÅÝ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿ºù°æ¤ÏÆüËÜ¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢·è¾¡¤Ç¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£Âè£±¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç·×£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀè¼è¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯Âè£²¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã»»¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£½Ð¿È¤Î¹âÃÎ¸©Àª¤È¤·¤Æ¤Ï£¹£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£