¡Úºå¿À¡Û³ÝÉÛ²íÇ·»á¡¡º´Æ£µ±¤Î°Á÷µå¤¬¥ê¥º¥à²õ¤·¤¿¡ÄºòÇ¯¤Îºå¿À¤ÎåÌÌ©¤ÊÌîµå¤ò¹Åç¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£³¡½£¶¹Åç¡Ê£¹Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±£¶Èï°ÂÂÇ¤Ç£¶ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¡¦¹Åç¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬£³¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤¬¡¢£µ²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£³¡Ë¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¯¤È¡¢£²²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÎÓ¤Î»°¥´¥í¤òº´Æ£µ±¤¬°ìÎÝ¤Ë°Á÷µå¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¼ººö¿ô¤Ï£·£°¤ËÃ£¤·¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ï¤ï¤º¤«£³£°ÉÃ¤Ç²ñ¸«¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¡Ê£¶£¹¡Ë¤Ï£´£¶¼ººö¤Î¥«¡¼¥×¤È¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Îº¹¤òÀâ¤¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ØÀµÇ°¾ì¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤¬¡¢ºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Î¥ê¥º¥à¤ò²õ¤·¤¿¡££²²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Î°Á÷µå¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤êÂ»¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤ÎÎÓ¤¬°ìÎÝ¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¾Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Àè¼èÅÀ¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤ÎÂ¼¾å¤Ï½øÈ×¤«¤é¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿Åêµå¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸å¼ê¤òÆ§¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤ê£µ²ó¤Þ¤Ç£¹£¹µå¤âµå¿ô¤òÍ×¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤¢¤Î¼ººö¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìîµå¤Ë¥¨¥é¡¼¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º´Æ£µ±¤ÏÎý½¬»þ¤«¤é²£¤«¤éÅê¤²¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤Ç·Á¤ò¤¤Ã¤Á¤êÀ°¤¨¤¿Á÷µå¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ù¤¤À¡£Á´¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÇÀÊ¤Ç¤â£±°ÂÂÇ¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢£´²ó£±»à¤«¤é¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤Îµå¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤·¤¿¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯²Æ¾ì¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇÀÊ¤ò£´ÈÖÂÇ¼Ô¤¬¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿¹²¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÂè£²Àï¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤¼çË¤¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºå¿À¤ÏµÕÅ¾Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢£µ¥²¡¼¥àº¹¤¬¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤È¹Í¤¨¤ÆÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹Åç¤ÎÍ··â¡¦ÌðÌî¤¬£¸²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤ß¤»¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Îºå¿À¤Î¤ÁÌ©¤ÊÌîµå¤ò¹Åç¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¤Î¿¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶ÈÖ¤ÏÁ°Àî¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡££±ÈÖ¡¦¶áËÜ¤«¤é£¶ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Îº¸±¦¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸ÇÄê¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¡Ê³ÝÉÛ¡¡²íÇ·¡Ë