パリ五輪、陸上男子4×100メートルリレー決勝。トップでゴールするカナダのアンドレ・ドグラス（左、2024年8月9日撮影）。(c)Jewel SAMAD / AFP

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【AFP＝時事】パリ五輪は9日、陸上4×100メートルリレー決勝が行われ、男子はアンドレ・ドグラス（Andre de Grasse）がアンカーを務めたカナダが37秒50で金メダルを獲得した。

　南アフリカがアフリカ新記録の37秒57で銀メダル、英国が37秒61で銅メダル。日本は5位だった。米国はバトンミスで失格。連覇を狙ったイタリアが4位に入った。

　女子は米国が41秒78で優勝。最終走者のシャカリ・リチャードソン（Sha'Carri Richardson）が圧巻の走りで逆転し、英国を2位、ドイツを3位に抑えた。

【翻訳編集】AFPBB News

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