陸上男子400mリレーはカナダが金 日本は5位 パリ五輪
【AFP＝時事】パリ五輪は9日、陸上4×100メートルリレー決勝が行われ、男子はアンドレ・ドグラス（Andre de Grasse）がアンカーを務めたカナダが37秒50で金メダルを獲得した。
南アフリカがアフリカ新記録の37秒57で銀メダル、英国が37秒61で銅メダル。日本は5位だった。米国はバトンミスで失格。連覇を狙ったイタリアが4位に入った。
女子は米国が41秒78で優勝。最終走者のシャカリ・リチャードソン（Sha'Carri Richardson）が圧巻の走りで逆転し、英国を2位、ドイツを3位に抑えた。
【翻訳編集】AFPBB News
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南アフリカがアフリカ新記録の37秒57で銀メダル、英国が37秒61で銅メダル。日本は5位だった。米国はバトンミスで失格。連覇を狙ったイタリアが4位に入った。
女子は米国が41秒78で優勝。最終走者のシャカリ・リチャードソン（Sha'Carri Richardson）が圧巻の走りで逆転し、英国を2位、ドイツを3位に抑えた。
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