¡ÖÅÁÀâ¤Î²ø´ñÇÉ¥ì¥¹¥é¡¼¡×¥±¥Ó¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¥ó¤µ¤ó»àµî 74ºÐ¡Ä¥Û¡¼¥¬¥ó¤È¹³Áè¡¢ÆüËÜ³ÆÃÄÂÎ¤Ë¤â»²Àï
¡¡ÊÆ£×£×£Å¤Ï£¹Æü¡¢²ø´ñÇÉ¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¥ó¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££·£´ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö£Ç£ï£Æ£õ£î£ä£Í£å¡×¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¥µ¥ê¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¡£°ìÌ¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇÔ·ì¾É¤äÇ¾±ê¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£³¤³°¥×¥í¥ì¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ë·ò¹¯¾õÂÖ¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥µ¥ê¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Ï£±£¹£·£°Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££Î£×£ÁÆîÉôÃÏ¶è¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢£×£×£Å¡ÊÅö»þ¤Ï£×£×£×£Æ¡Ë¤Ë»²Àï¤·¤¿¡££·£´Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½Ð¾ì¤Ç½éÍèÆü¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤ä¥¶¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤é¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤·¤¿¡££¸£²Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç²ø´ñÇÉ¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÊÑ¿È¡£¥ª¥«¥ë¥È¥¥ã¥é¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡Ê°Ç¤Î²¦»Ò¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡££¹£°Ç¯Âå¤Ë¤Ï£×£Ã£×¤Ç³èÌö¤·¡¢¥«¥¯¥¿¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç£×£Ã£×À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï²ø´ñÇÉ½¸ÃÄ¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥¥¡¼¥à¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥¿¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤ÈÂç¹³Áè¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡£¹£²Ç¯¤Ë£Æ£Í£×»²Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢£×¡ú£É£Î£Ç¤Ë¤â½Ð¾ì¡££¹£·Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢£×£Ã£×¤Ç¤ÏÎ¢Êý¤Î¥Ö¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤â¡Ö£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤Ë¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤ÎºÇÂç¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÅÁÀâ¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¥ó¤¬Èá¤·¤¤¤³¤È¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡££×£×£Å¤Ç£Ã£Ã£Ï¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥È¥ê¥×¥ë£È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö¥±¥Ó¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¥ó¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹»Ë¾åºÇ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆ¬Ç¾¤Î»ý¤Á¼ç¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢ÁÏÂ¤¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
à¶¸Íð¤Îµ®¸ø»Òá¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤â£Ø¤Ç¡Öë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤¡£¥±¥Ó¥ó¡¢°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£·¯¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡Ö°Ç¤Î²¦»Ò¡×¤Î»à¤ò¤¤¤¿¤ó¤À¡£