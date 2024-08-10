¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÂ³¡¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¿À¡×¡Ö¥á¥À¥ë¤Ê¤·¡×¡ÄÊì¹ñÁª¼ê¤·¤Î¤°ÃíÌÜÅÙ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂîµåÃË»ÒÃÄÂÎ£³°Ì·èÄêÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ£´°Ì¡££³Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊÄ¥ËÜ´ë²è¡Ë¤Î»î¹ç¤ËÃæ¹ñ¤¬Ç®»ëÀþ¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÄ¥ËÜ´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¡Ö¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë°ÛÍÍ¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤ÏÂè£²»î¹ç¤Ç¸Ä¿ÍÀïÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥¨¡¼¥¹Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ç£²¡½£±¤È°ì»þ¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢Âè£´¥²¡¼¥à¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢Âè£µ¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Àè¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¤½¤³¤«¤éÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°Æü¤ÎÂè£µ»î¹ç¤â£²¡½£°¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤éµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡×¤Ç¤Ï¡ÖÄ¥ËÜ¤ÏµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¿À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä¡¢¡ÖÄ¥ËÜ¤Ï¥á¥À¥ë¤Ê¤·¡×¤ÈÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¥È¥ì¥ó¥É¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¸å¤Ëµã¤Êø¤ì¤¿¾ìÌÌ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£°ìÊý¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤ËÄ¥ËÜ´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¸¡º÷¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤³¤Î¹ñ¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖÃæ¹ñÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤è¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£