¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙÀ¼Í¥ ¿û³ðÏÂ¡¢ÁÖ¤ä¤«²Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡¢ÒòÓð²»ASMR¤â
À¼Í¥¡¦¿û³ðÏÂ¤Î½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿¡Ø¤«¤ó¤Ê¤È¤Ð¤«¤ó¤¹¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËBBQÊÔ¤È¥µ¥¦¥ÊÊÔ¤¬¡¢12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë2ºýÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿û³ðÏÂ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê²Æ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Û¤«¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Ú7ÅÀ¡Û
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù½Ð±éÃæ¤Î¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¿û³ðÏÂ¡£º£²ó¡Ö½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖVOICE PHOTO BOOK¡×¤«¤é¡¢¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤«¤ó¤Ê¤È¤Ð¤«¤ó¤¹¡ÁBBQÊÔ¡Á¡Ù¡Ø¤«¤ó¤Ê¤È¤Ð¤«¤ó¤¹¡Á¥µ¥¦¥ÊÊÔ¡Á¡Ù¤òÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢BBQ¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Íá°á»Ñ¤ÇÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤¿¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃãÆ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢²Æ¤ÈÈà½÷¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¤Þ¤¿¡Ö½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡×¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¡ÖVOICE PHOTO BOOK¡×ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ß¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿ASMR¤Ë¤è¤ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¼ýÏ¿¡£¡ØBBQÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¤ªÆù¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ëÒòÓð²»¤ò¡¢¡Ø¥µ¥¦¥ÊÊÔ¡Ù¤Ç¤ÏÅÇÂ©º®¤¸¤ê¤Î¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤¬Ï¿¤ê¤ª¤í¤µ¤ì¡¢¸«±þ¤¨¤ÈÊ¹¤±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÀ¼Í¥¡¦¿ÊÆ£¤¢¤Þ¤Í¡¢ ·ò¹¯Åª¤ÊÂÀ¤â¤â¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿û³ðÏÂ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê²Æ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Û¤«¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Ú7ÅÀ¡Û
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù½Ð±éÃæ¤Î¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¿û³ðÏÂ¡£º£²ó¡Ö½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖVOICE PHOTO BOOK¡×¤«¤é¡¢¼«¿È½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤«¤ó¤Ê¤È¤Ð¤«¤ó¤¹¡ÁBBQÊÔ¡Á¡Ù¡Ø¤«¤ó¤Ê¤È¤Ð¤«¤ó¤¹¡Á¥µ¥¦¥ÊÊÔ¡Á¡Ù¤òÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡×¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¡ÖVOICE PHOTO BOOK¡×ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ß¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿ASMR¤Ë¤è¤ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¼ýÏ¿¡£¡ØBBQÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¤ªÆù¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ëÒòÓð²»¤ò¡¢¡Ø¥µ¥¦¥ÊÊÔ¡Ù¤Ç¤ÏÅÇÂ©º®¤¸¤ê¤Î¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤¬Ï¿¤ê¤ª¤í¤µ¤ì¡¢¸«±þ¤¨¤ÈÊ¹¤±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÀ¼Í¥¡¦¿ÊÆ£¤¢¤Þ¤Í¡¢ ·ò¹¯Åª¤ÊÂÀ¤â¤â¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«