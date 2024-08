8月5日~8月9日掲載分

8月5日より8月9日までの5日間に発売され、記事化を行なったコミックス最新刊の情報などをまとめて紹介する。

今週は、8月6日には描き直しで話題を呼んだ「だれでも抱けるキミが好き」4巻が発売されたほか、「パリピ孔明」18巻も発売された。8月7日にはアニメ放送中の「FAIRY TAIL」正統続編にあたる「FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST」18巻や「聖闘士星矢 Final Edition」12巻も発売されている。また、8月9日には、青春かるたマンガ「ちはやふる」の続編となる「ちはやふる plus きみがため」2巻も発売された。

9月8日までは、Amazonにて「僕のヒーローアカデミア」や「呪術廻戦」のコミックス最新巻をはじめ、「僕の心のヤバイやつ」など多数の作品が対象の「Kindle本 夏のまとめ買いキャンペーン」が開催されている。

・「お隣の天使様」4巻が本日発売! “かわいすぎる隣人”との恋を描いた小説のコミカライズ最新刊

・「だれでも抱けるキミが好き」4巻が本日発売! 異例の描き直しで話題を呼んだ“3P”を収録

・「はかばなし」1巻が本日発売! “人生で一番エロい話”をもとに転生先を決める最後の審判オムニバス

・「パリピ孔明」18巻が本日発売! 天才軍師・孔明が幼稚園に先生として潜入!?

・「ヤニねこ」5巻が本日発売! 表紙はカンサイとSDキャラ化したヤニねこたち

・「平成敗残兵すみれちゃん」2巻が本日発売! 元売れないアイドル31歳が横領犯に!?

・「FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST」18巻が本日発売! TVアニメも放送中の「FAIRY TAIL」正統続編

・「刃牙らへん」2巻が本日発売! ジャックと鎬昂昇の熾烈なバトルが決着へ

・「マツケンクエスト」2巻が本日発売! 表紙イラストは松平健さんvs巨大タコの水中戦!?

・「聖闘士星矢 Final Edition」12巻が本日発売! 女神の聖闘士vs海皇の海闘士のさなか驚愕の真実が明らかに

・「イジらないで、長瀞さん」最終20巻が本日発売! 大ボリューム288ページで描き下ろしの後日談も収録

・「ギルティサークル」13巻が本日発売! 十文字文香が憧れの沢屋に想いを告げる展開に

・「ほねぬきごはん」最終5巻が本日発売! ウブで奥手な女子高生のドキドキ催淫コメディが完結

・「もういっぽん!」30巻が本日発売! アニメ化もされた女子高生たちの青春柔道ダイアリー最終巻

・「玉森部長の妄想はとまらない」5巻が本日発売! 演劇部が海へ向かう“水着回”を収録

・「これ描いて死ね」6巻が本日発売! 表紙を飾るのはルゥ・ガルゥこと森咲麗

・「恋喰少女」1巻が本日発売! 告白された5人のうち本命は1人だけ…衝撃のラブコメサスペンス

・子どもを作らない動物に価値はないのか? 動物たちの“世界への抗議”を描いた「きみの絶滅する前に」が本日発売

・「ちはやふる plus きみがため」2巻が本日発売! 千早の卒業後を描く新生・瑞沢かるた部の物語

・「ふしぎ遊戯 白虎仙記」2巻が本日発売! 約6年ぶりの新刊となるシリーズ最新作

・「月刊少女野崎くん」16巻が本日発売! 千代が下級生とデートの思い出を語る野崎くんを目撃!?

・「部長は少女漫画家」最終3巻が本日発売! エリートサラリーマンのドタバタ“副業”コメディが完結

・「ヒロアカ」や「僕ヤバ」も対象! Amazonにて「Kindle本 夏のまとめ買いキャンペーン」が開催中

・8月だからALL88円!夏電書2024!講談社大ヒット作品感謝セール開催中!

・「グラップラー刃牙」1巻~5巻のKindle版がAmazonにてセール中!

・「野原ひろし 昼メシの流儀」Kindle版1巻~11巻がAmazonにて50%ポイント還元中!

・初回購入者限定で90%OFFクーポン配布「DMMブックススーパーセール 2024 SUMMER」開催! 24時間限定で全巻最大70%ポイント還元作品も

