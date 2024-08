【ドラゴンクエスト メタリックアイテムズギャラリー さいごのかぎ/まほうのかぎ】8月10日 発売価格:各2,750円

スクウェア・エニックスは、グッズ「ドラゴンクエスト メタリックアイテムズギャラリー」より、「まほうのかぎ」と「さいごのかぎ」を8月10日に発売する。価格は各2,750円。

本商品は、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場する「まほうのかぎ」・「さいごのかぎ」を再現した金属製のアクセサリー。冒険の中盤に多くの扉を開けられるようになる「まほうのかぎ」は、緻密な造形を亜鉛ダイキャストと革で再現されている。また、世界中のあらゆる扉を開くことができる「さいごのかぎ」は、亜鉛ダイキャストと革に加え、宝玉の部分をメタクリル樹脂にて再現。これまでの冒険の思い出に浸ることができる商品となっている。

【まほうのかぎ】【さいごのかぎ】

