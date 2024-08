【「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2024」全国大会グランドファイナル】8月10日~12日 開催会場:東京都港区「六本木グランドタワー」1F 駅前広場入場:無料

テレビ東京、電通は、高校対抗の全国eスポーツ大会「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2024(コカ・コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイスクール チャンピオンシップ ニセンニジュウヨン)(以下、Coca-Cola STAGE:0 2024)」の全国大会グランドファイナルを、8月10日から12日の3日間、東京都港区にある「六本木グランドタワー」1Fの駅前広場にて行なう。入場料は無料で誰でも来場できる。

「STAGE:0(ステージゼロ)」は、同じ高校内のチームで日本一を争う、高校対抗eスポーツ大会。“STAGE:0(ステージゼロ)”には「この舞台からすべてが始まる」という意味が込められている。2023年に開催された第5回大会では、過去最大のエントリー数となる全国のべ2,134チーム・7,031名の高校生が参加した。また、大会のライブ配信総視聴者数は約1,060万人を記録した。

第6回となる本大会では、6月から7月にかけてブロック代表決定戦、全国大会セミファイナルが行なわれ、8月の全国大会グランドファイナルにて、日本一の高校チームが決定する。

全国大会グランドファイナルを出演陣たちが応援! ホロライブとのコラボレーション企画を実施

「STAGE:0 2024」全国大会グランドファイナルは、大会アンバサダーであるアンガールズ田中卓志さん、スペシャルサポーターのアルコ&ピースのふたりに加え、ゲストとしてタレントやそれぞれのゲームタイトルのインフルエンサーも参戦し、のべ7,692名の頂点を決める熱戦をさらに盛り上げる。

大会の模様は、「STAGE:0」公式YouTubeおよびゲーム・eスポーツ情報バラエティ番組「有吉ぃぃeeeee!~そうだ!今からお前んチでゲームしない?」公式YouTubeでも配信される。

□「STAGE:0」公式YouTubeのページ

□「有吉ぃぃeeeee!」公式YouTubeのページ

ホロライブとのコラボレーション企画が決定!

全国大会グランドファイナル期間中、女性VTuberグループ「ホロライブ」とのコラボレーション企画が実施される。8月10日(DAY1)の「オーバーウォッチ2」部門では、常闇トワさん、8月11日(DAY2)の「リーグ・オブ・レジェンド」部門では、獅白ぼたんさんと百鬼あやめさん、8月12日(DAY3)の「ヴァロラント」部門では、常闇トワさんと百鬼あやめさんが、ウォッチパーティを実施する。

DAY2には、常闇トワさん・獅白ぼたんさんと出場高校生による、スペシャルトークイベントも実施。会場では、来場特典として、オリジナル書き下ろしビジュアルによる限定ノベルティも配布される予定となっている。

獅白ぼたんさん

常闇トワさん

出演者情報

【大会アンバサダー】

田中卓志さん(アンガールズ)

【スペシャルサポーター】

アルコ&ピース

ゲスト

【10日 出演者】

狩野英孝さん

石田ニコルさん

山本彩さん

RAD選手

【11日 出演者】

ケイン・コスギさん

渡邊美穂さん

本望あやかさん

東京ホテイソン

夏目涼風さん(ラフ×ラフ)

日比野芽奈さん(ラフ×ラフ)

藤崎未来さん(ラフ×ラフ)

【12日 出演者】

井上 裕介さん(NON STYLE)

三四郎

土佐兄弟

西村歩乃果さん

天野香乃愛さん(≒JOY)

市原愛弓さん(≒JOY)

江角怜音さん(≒JOY)

大信田美月さん(≒JOY)

小澤愛実さん(≒JOY)

村山結香さん(≒JOY)

【MC(12日出演)】

平岩康佑氏

【司会進行】

藤井由依さん(テレビ東京 アナウンサー)

古旗笑佳さん(テレビ東京 アナウンサー)

※出演者は変更となる可能性があります。

DAY1 8月10日

・「クラッシュ・ロワイヤル」部門

けんつめし(実況)

ライキジョーンズ氏(解説)

【「オーバーウォッチ 2」部門】

蒼汁氏(実況)

gappo3氏(解説)

DAY2 8月11日

【「フォートナイト」(バトルロイヤル)部門】

平岩康佑氏(実況)

Pols氏(解説)

【「リーグ・オブ・レジェンド」部門】

eyes氏(実況)

Revol氏(解説)

DAY2 8月12日

【「フォートナイト」(ゼロビルド)部門】

大和 周平氏(実況)

Pols氏(解説)

【「ヴァロラント」部門】

岸大河氏(キャスター)

yue氏(キャスター)

「Coca-Cola STAGE:0 2024」全国大会 出場校/出場チーム

DAY1 8月10日

・クラッシュ・ロワイヤル部門

・「オーバーウォッチ 2」部門

DAY2 8月11日

・「フォートナイト」(バトルロイヤル)部門

※「フォートナイト」部門はオンラインでの実施となります。

・「リーグ・オブ・レジェンド」部門

DAY3 8月12日

・「フォートナイト」(ゼロビルド)部門

「ヴァロラント」部門

※「フォートナイト」部門はオンラインでの実施となります。

「STAGE:0」全国大会 開催概要

【「STAGE:0 2024」グランドファイナル スケジュール】

日程:8月10日~8月12日

・DAY1 8月10日9時開場・10時開演

10時~14時15分「クラッシュ・ロワイヤル」部門

14時45分~21時「オーバーウォッチ 2」部門

・DAY2 8月11日9時開場・10時開演

10時~15時15分「フォートナイト」(バトルロイヤル)部門

15時30分~21時「リーグ・オブ・レジェンド」部門※13時20分~13時50分「ホロライブ トークイベント」

・DAY3 8月12日9時開場・10時開演

10時~14時45分「フォートナイト」(ゼロビルド)部門

15時10分~21時「ヴァロラント」部門

会場:六本木グランドタワー1F 駅前広場(東京メトロ南北線・六本木一丁目駅直結)/東京都港区六本木3丁目2-1

料金:入場無料

主催:STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2024 実行委員会(テレビ東京・電通)

協力:Blizzard Entertainment、 Epic Games、Riot Games、Supercell

後援:一般社団法人日本eスポーツ連合、オンラインゲーム・eスポーツ議員連盟、日本経済新聞社 他

トップ・スポンサー:日本コカ・コーラ

ゴールドスポンサー:日本ガイシ、サードウェーブ、GameWith

シルバースポンサー:イズミ、仙台デザイン&テクノロジー専門学校

メディアパートナー

北海道新聞社、テレビ北海道(北海道ブロック代表決定戦主催)

河北新報社、東北放送(東北ブロック代表決定戦主催)

中日新聞社、テレビ愛知(中部ブロック代表決定戦主催)

産経新聞社、テレビ大阪(関西ブロック代表決定戦主催)

中国新聞社、中国放送 (中国・四国ブロック代表決定戦主催)

西日本新聞社、TVQ九州放送 (九州・沖縄ブロック代表決定戦主催)

テレビせとうち

STAGE:0ゲームセンターが期間限定で開催!

全国大会グランドファイナル期間中、会場では期間限定の「STAGE:0 GAME CENTER」が開催される。こちらの空間では、野田クリスタルさん監修の「SUPER 野田ゲー GiGo」とタイアップしたアーケードゲームや、大会限定のプリントシールマシンなどを楽しめる。

ゲームセンターで遊んでSNS投稿した人には、もれなくドリンク1本が贈られる。また大会期間中の配信では、ゲスト陣がゲームをプレイする様子も中継し配信を盛り上げる。

【開催概要】

日程:8月10日~8月12日10時~20時

会場:六本木グランドタワー1F 駅前広場(東京メトロ南北線・六本木一丁目駅直結)/東京都港区六本木3丁目2-1

料金:入場無料

(C) 2016 COVER Corp.

(C) 『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2024 実行委員会』 All rights reserved.



(C) 2016-2024 Supercell Oy. All rights reserved. SUPERCELL and CLASH ROYALE are trademarks of Supercell Oy.



Portions of the materials used in the marketing of this event are trademarks and/or copyrighted works of Epic Games, Inc. All rights reserved by Epic Games, Inc.



(C) 2009-2024 Riot Games, Inc. LEAGUE OF LEGENDS and any associated logos are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc.



(C)2024 Riot Games, Inc. Used With Permission.



(C)2024 BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED.