【GEO サマーSALE2024】セール期間:8月10日~8月18日実施店舗:全国のゲオショップおよびゲオモバイル約1,100店舗

ゲオホールディングスは、全国のゲオショップおよびゲオモバイル約1,100店舗にて「GEO サマーSALE2024」を本日8月10日から8月18日まで開催する。

本セールでは、ゲームソフトおよびプレイステーション 5やNintendo Switchといったゲーム機本体のほか、iPhone・iPadをはじめ豊富な機種から選べる中古スマホ・タブレット、大画面で美麗な映像が楽しめる4Kテレビや高コスパのイヤホン、家電、生活雑貨などが、期間中、割引価格で提供される。

セールでは、ハンティングアクション「モンスターハンターライズ」やアクション「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」などのNintendo Switch用中古ソフトやドラマティックRPG「龍が如く8」や格闘ゲーム「ストリートファイター6」といったPS5用中古ソフトもお買い得価格でラインナップ。

また、Nintendo Switch本体とNintendo Switch用ソフト同時購入、またはPS5とPS5用ソフト同時購入で合計金額(税別)から2,000円引きで提供されるほか、Nintendo Switch用ソフト2本同時購入ごとに1,000円引きになるなど、期間中、お得な価格で購入することができる。

8月10日から12日までは、新作を含むレンタル DVD・ブルーレイが全品100円(税込110円)で利用できる「レンタル DVD100円祭」が、3日間限定で開催される。

