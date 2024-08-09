¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬Æü¥Æ¥ì¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¥µ¥¤¥È¤«¤éºï½ü¤«¡¡¥é¥¸¥ª£Á£Î£Î¤Ï¹ßÈÄ
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×Íó¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¾Ã¤¨¤¿¡££¹Æü¤Þ¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï£´Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£°¡×¤Î¹ßÈÄ¤¬£¹Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¹ÔÎó¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡¢Ëè²ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢£Í£Ã¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¤Î¸åÆ£µ±´ð¤é¤È¤È¤â¤Ë¾Ð´é¤Ç¤³¤Ö¤·¤ò¤Ë¤®¤ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¡Ö¹ÔÎó¡×£±£±ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Ç¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤â¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Æü¥Æ¥ì¤Ï£±£±ÆüÊüÁ÷¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£