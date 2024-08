MIYAVIが、『コードギアス 奪還のロゼ』のオープニング主題歌に起用された「Running In My Head」のMVを公開した。「Running In My Head」はMIYAVIらしい重厚でスリリングなギターサウンドが響くアップテンポなロックチューン。MVはCGで構成された近未来的で壮大なシチュエーションでMIYAVIがギターを掻き鳴らす姿が印象的に残る、「Running In My Head」という楽曲に込められた“覚悟”を表した映像作品となっている。

『Found In Pain』

発売会社 : 株式会社バンダイナムコミュージックライブ

レーベル : MoooD Records

発売日 : 2024年10月9日(水)

アーティスト名 : MIYAVI

タイトル : Found In Pain



商品形態

LAMR-35031初回限定盤 (CD+アートピース) - 6,600円(税込)

LAMR-5031通常盤 (CDのみ) - 3,190円(税込)



CD購入先リンク : https://lnk.to/LAMR-5031

発売会社 : 株式会社バンダイナムコミュージックライブレーベル : MoooD Records発売日 : 2024年10月9日(水)アーティスト名 : MIYAVIタイトル : Found In Pain商品形態LAMR-35031初回限定盤 (CD+アートピース) - 6,600円(税込)LAMR-5031通常盤 (CDのみ) - 3,190円(税込)CD購入先リンク : https://lnk.to/LAMR-5031

<MIYAVI 'Found In Pain' 2024>

公演日:2024年10月9日(水)

会場:KT Zepp Yokohama

開場・開演時間:18:00・19:00

チケット一般発売:9月7日(土)

公演日:2024年10月9日(水)会場:KT Zepp Yokohama開場・開演時間:18:00・19:00チケット一般発売:9月7日(土)

関連リンク

◆MIYAVI オフィシャルサイト

◆MIYAVI オフィシャルサイト

MVは実写やアニメーション、VFXまで幅広い表現でスタイリッシュなアウトプットを続けているminoが手掛けた。そして、アルバム2部作『Lost In Love, Found In Pain』の後編となるアルバム『Found In Pain』が、10月9日に日本でフィジカルリリースされることも発表された。さらに、『Found In Pain』のリリース日である10月9日にはKT Zepp Yokohamaにて<MIYAVI 'Found In Pain' 2024>の開催が決定している。