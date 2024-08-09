■＜LOST CORNER AR LIVE in HARAKADO＞



・開催日時8月15日(木)〜8月25日(日) 11:30-22:20（8月15日(木)は12:30-18:20のみ）・開催場所東急プラザ原宿「ハラカド」 6-7F 屋上テラス （東京都渋谷区神宮前6丁目31−21 6-7F 営業時間11:00-23:00）・参加方法事前予約(抽選) LINEアプリでのデジタル整理券発行体験時間 各50分（途中退場可、完全入替制）入場 無料・整理券詳細(2種)フォトスポット + AR LIVEフォトスポット・お申込みスケジュール[ 前期 ] 8/15(木) 〜 8/21(水)申込期間 8/ 9 (金) 21:00〜 8/11(日) 23:59当落発表 8/13(火) 12:00[ 後期 ] 8/22(木) 〜 8/25(日)申込期間 8/13(火) 18:00〜 8/20(火) 19:59当落発表 8/21(水) 12:00複数日程応募可、当選は LINE 1アカウントにつき1枠に限ります。・お申込みはこちらからhttps://lin.ee/NEEs7SU公式ページ：https://reissuerecords.net/lostcorner_harakado公式X：https://x.com/yklc_harakado