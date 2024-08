<SATANIC PARTY 2024>が10月27日、東京・渋谷Spotify O-EASTおよびduo MUSIC EXCHANGEにて2会場同時開催されることが発表となった。出演は、Brown Basket、Good Grief、HERO COMPLEX、HIKAGE、Maki、See You Smile、SHADOWS、UNMASK aLIVE、WHISPER OUT LOUD、トップシークレットマン、バックドロップシンデレラ、炙りなタウンといった面々。次世代シーンを担うバンドや、ライブハウス最前線で活動している現場主義の実力派バンド、若い世代の支持を得ているバンドがラインナップされた。出演バンドは今後も追加発表される予定だ。

■<SATANIC PARTY 2024>



2024年10月27日(日)会場:東京・渋谷 Spotify O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE※2会場同時開催▼出演者Brown Basket / Good Grief / HERO COMPLEX / HIKAGE / Maki / See You Smile / SHADOWS / UNMASK aLIVE / WHISPER OUT LOUD / トップシークレットマン / バックドロップシンデレラ / 炙りなタウン / and more…▼チケット・ADV:5,900yen・DOOR:6,500yen●餓鬼割・ADV: 3,980yen・DOOR: 4,700yen※中学生以上〜公演時18歳未満対象+ 1 Drink / 電子チケットのみ / お一人様4枚まで / 小学生以下入場不可【オフィシャル先行受付】受付期間:8/9(金)21:00〜8/18(日) 23:59https://satanicparty.com