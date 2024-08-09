＜SATANIC PARTY 2024＞、渋谷2会場にて同時開催
＜SATANIC PARTY 2024＞が10月27日、東京・渋谷Spotify O-EASTおよびduo MUSIC EXCHANGEにて2会場同時開催されることが発表となった。
出演は、Brown Basket、Good Grief、HERO COMPLEX、HIKAGE、Maki、See You Smile、SHADOWS、UNMASK aLIVE、WHISPER OUT LOUD、トップシークレットマン、バックドロップシンデレラ、炙りなタウンといった面々。次世代シーンを担うバンドや、ライブハウス最前線で活動している現場主義の実力派バンド、若い世代の支持を得ているバンドがラインナップされた。出演バンドは今後も追加発表される予定だ。
■＜SATANIC PARTY 2024＞
会場：東京・渋谷 Spotify O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE
※2会場同時開催
▼出演者
Brown Basket / Good Grief / HERO COMPLEX / HIKAGE / Maki / See You Smile / SHADOWS / UNMASK aLIVE / WHISPER OUT LOUD / トップシークレットマン / バックドロップシンデレラ / 炙りなタウン / and more…
▼チケット
・ADV：5,900yen
・DOOR：6,500yen
●餓鬼割
・ADV: 3,980yen
・DOOR: 4,700yen
※中学生以上〜公演時18歳未満対象
+ 1 Drink / 電子チケットのみ / お一人様4枚まで / 小学生以下入場不可
【オフィシャル先行受付】
受付期間：8/9(金)21:00〜8/18(日) 23:59
https://satanicparty.com
関連サイト
◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト