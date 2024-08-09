■＜SATANIC PARTY 2024＞



2024年10月27日(日)会場：東京・渋谷 Spotify O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE※2会場同時開催▼出演者Brown Basket / Good Grief / HERO COMPLEX / HIKAGE / Maki / See You Smile / SHADOWS / UNMASK aLIVE / WHISPER OUT LOUD / トップシークレットマン / バックドロップシンデレラ / 炙りなタウン / and more…▼チケット・ADV：5,900yen・DOOR：6,500yen●餓鬼割・ADV: 3,980yen・DOOR: 4,700yen※中学生以上〜公演時18歳未満対象+ 1 Drink / 電子チケットのみ / お一人様4枚まで / 小学生以下入場不可【オフィシャル先行受付】受付期間：8/9(金)21:00〜8/18(日) 23:59https://satanicparty.com