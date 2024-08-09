Ãæ¹ñ¤¬¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©Ê¬»Ò¡×¤ÎÄÌÊóÀè¤ò³«Àß ÂçÎ¦°Ñ¡Ö´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¯¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡ÊÂæËÌ¡¢ËÌµþÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¤ÇÂÐÂæÏÑÀ¯ºö¤òÃ´¤¦¹ñÌ³±¡ÂæÏÑ»öÌ³ÊÛ¸ø¼¼¡Ê¹ñÂæÊÛ¡Ë¤Ï7Æü¡¢¡Ö´èÌÂ¤ÊÂæÏÑÆÈÎ©Ê¬»Ò¤òË¡¤Ë´ð¤Å¤½èÈ³¤¹¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤ò¿·Àß¤·¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÇÂÐÃæÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂçÎ¦°Ñ°÷²ñ¤ÎÎÂÊ¸·æ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤Ö¤ó¤±¤Ä¡ËÉû¼çÇ¤°Ñ°÷¡ÊÉûÂç¿Ã¡Ë¤Ï8Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»×ÁÛ¤ä¸ÀÏÀ¤Ë¤è¤ëÄÌÊó¤ò¿ä¾©¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ö¡¼¥à¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»þ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¯¿ô¤Î¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹ñÂæÊÛ¤ÏÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö´èÌÂ¤ÊÂæÏÑÆÈÎ©Ê¬»Ò¡×¤ÎÌ¾Êí¤ò·ÇºÜ¡£Ì¾Êí¤Ë¤Ï¡¢ÁÉÄç¾»¡Ê¤½¤Æ¤¤¤·¤ç¤¦¡Ë¸µ¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ê¼óÁê¡Ë¤äÞâ¼â堃¡Ê¤æ¤¦¤·¤ã¤¯¤³¤ó¡ËÁ°Î©Ë¡±¡Ä¹¡Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¡Ë¡¢¸âü¡ÒÙ¡Ê¤´¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄÈë½ñÄ¹¡¢é«Èþ¶×¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ó¤¤ó¡ËÉûÁíÅý¤éÂæÏÑ¤ÎÀ¯¼£²È·×10¿Í¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÂ»á¤ÏÂæÏÑÆÈÎ©Ê¬»Ò¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶È¼ÔÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤ä»ä±å¡Ê¤·¤¨¤ó¡Ë¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃ±¤ËÆÃÄê¤Î¿Í¤Î¸ÀÏÀ¤Ë°ÛµÄ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÄÌÊó¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬°ìÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ìõ¤âÊ¬¤«¤é¤º´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´í×ü¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÎ¾´ß¡ÊÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¡Ë´Ø·¸¤Ë²¿¤é½õ¤±¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Î¾´ß¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹±ó¤¶¤±¤ë¤À¤±¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÂçÎ¦Â¦¤ÏÁÐÊý¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë»ñ¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬Àµ¤·¤¤ÊýË¡¤À¡×¤ÈÆ±°Ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ê¸âÇð°Þ¡¢¼þ·Å±Î¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ÎÂ»á¤ÏÂæÏÑÆÈÎ©Ê¬»Ò¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶È¼ÔÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤ä»ä±å¡Ê¤·¤¨¤ó¡Ë¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃ±¤ËÆÃÄê¤Î¿Í¤Î¸ÀÏÀ¤Ë°ÛµÄ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÄÌÊó¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬°ìÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ìõ¤âÊ¬¤«¤é¤º´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´í×ü¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÎ¾´ß¡ÊÂæÏÑ¤ÈÃæ¹ñ¡Ë´Ø·¸¤Ë²¿¤é½õ¤±¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Î¾´ß¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹±ó¤¶¤±¤ë¤À¤±¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÂçÎ¦Â¦¤ÏÁÐÊý¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë»ñ¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬Àµ¤·¤¤ÊýË¡¤À¡×¤ÈÆ±°Ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ê¸âÇð°Þ¡¢¼þ·Å±Î¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë