Little Glee Monster「アカペラメドレー2024」公開！アリアナ・グランデ、BTSの楽曲などをカバー

■ミカがオクターバー、miyouがルーパーなどのエフェクターを使用するなど挑戦的な内容に!

Little Glee Monsterが、新作アカペラメドレー「アカペラメドレー2024」を8月9日21時にYouTubeで公開した。

今回のメドレーでは楽曲を洋楽のみに絞りつつ、ミカがオクターバー、miyouがルーパーなどのエフェクターを使用するなど挑戦的な内容になっている。要チェックだ。

■「アカペラメドレー2024」カバー楽曲

Ariana Grande「One Last Time」

BTS 「Butter」

One Direction「What Makes You Beautiful」

Tyla「Water」

ABBA「Dancing Queen」

Pentatonix「Daft Punk」

Keala Joan Settle「This Is Me」

