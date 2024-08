【モデルプレス=2024/08/09】9日に放送された中島健人が主演を務めるテレビ東京系ドラマ『しょせん他人事ですから〜とある弁護士の本音の仕事〜』(毎週金曜日よる8時〜)にて、主題歌がキャラクターやエピソードによって変わっていく「成長/変異型」プロジェクトだと判明。併せて、中島による音楽プロジェクト「HITOGOTO」(ひとごと)が、「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」を10月2日にCDリリースすることが決定した。

◆「しょせん他人事ですから」主題歌は「成長/変異型」プロジェクト

◆「HITOGOTO」CDリリース決定

◆HITOGOTO「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」概要

9日に放送された『しょせん他人事ですから』第3話エンディングにて、第2話・3話のゲストとなるアーティスト・ヌーヌー(野村周平・平祐奈)に向けられた楽曲「ヒトゴト for ヌーヌー」が流れた。「HITOGOTO」プロジェクトは、作詞に参加している中島が、自身が演じる弁護士・保田理の目線、また中島個人からの目線から、それぞれのキャラクターやエピソードに対してメッセージを込め歌詞を書きおろし、主題歌「ヒトゴト」が変わっていく「成長/変異型の主題歌」プロジェクトとなっている。そして9日24時から早速「ヒトゴト for ヌーヌー」の先行デジタル配信がスタート。さらに10月2日にCDパッケージのリリースが決定し、アートワークも公開された。アートワークの撮影を手掛けるのは韓国の新進気鋭フォトグラファー・Song Siyoung氏。歪んだ現実生活の中で生きていく人間の孤独や狂気を、街中の異質な存在として佇む中島の写真を通して表現したアートワークとなっている。初回生産限定盤(Blu-ray/DVD)には特典映像(後日詳細発表)が、通常盤(初回仕様)にはフォトブックが同梱。通常盤には本ドラマの主題歌「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」に加え、「ヒトゴト for ヌーヌー」が収録される。追加の収録曲は後日発表予定である。(modelpress編集部)発売日:2024年10月2日(水)◯初回生産限定盤【CD+Blu-ray】三方背スリーブ仕様<Blu-ray収録内容>後日公開【CD+DVD】三方背スリーブ仕様<DVD収録内容>後日公開<収録楽曲>1.ヒトゴト feat. Kento Nakajima and more※Blu-ray盤、DVD盤のデザイン・収録楽曲は共通となる◯通常盤【CD】・三方背スリーブケース(初回仕様分)・フォトブック付(初回仕様分)<収録楽曲一覧>1.ヒトゴト feat. Kento Nakajima2.ヒトゴト for ヌーヌー and more【Not Sponsored 記事】