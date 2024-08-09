夏のテレビ特番まとめ。ほん怖25周年SP、五輪総集編、花火大会中継など
BS11「生中継 ぎふ長良川花火大会 2024」放送概要ページより
より一層強くなった日差しと気温35度超えの日々が続き、お盆休みもなるべく室内で過したい。そんな夏休みのお供になるような特番をピックアップしたので、録画予約の参考などにどうぞ。なお、オリンピックの生中継放送/配信については別記事を用意している。
NHK
【総合テレビ】NHKスペシャル「体操男子選手が語る金メダルの舞台裏」（仮）
放送日時：8月14日(水) 22時～22時45分
番組情報：https://www.nhk.jp/p/special/ts/2NY2QQLPM3/blog/bl/paJnovBDza/bp/p5o0b6jQEP/ ドラマ「昔はおれと同い年だった田中さんとの友情」
放送日時：8月15日(木) 22時～23時15分
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/MPM37XL2RX/episode/te/ZN42GYWVXJ/
【NHK BS】
放送日時：8月12日(月) 13時～14時47分
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/QPN1RW1PYW/episode/te/8RWWG24Q6Z/ 映画「麗しのサブリナ」
放送日時：8月13日(火) 13時～14時55分
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/QPN1RW1PYW/episode/te/XX2NRVQYGZ/ 映画「インディ・ジョーンズ 最後の聖戦」
放送日時：8月15日(木) 13時～15時08分
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/QPN1RW1PYW/episode/te/8L1254369P/ 映画「ダンケルク」
放送日時：8月19日(月) 13時～
番組情報：https://www.nhk.jp/p/ts/QPN1RW1PYW/episode/te/VWXKML573X/
【NHK BSP4K】「藤子・F・不二雄SF短編ドラマ」シーズン2 一挙放送
放送日時：8月17日(土) 21時58分～22時58分
番組情報：https://www.nhk.jp/g/blog/91n4z-od0s9r/
日本テレビ系月曜から夜ふかし【夏恒例!暑い街で外にいる人に個人的ニュースを聞いてみた件】
放送日時：8月12日(月) 22時～23時
番組情報：https://www.ntv.co.jp/yofukashi/ ザ! 世界仰天ニュース2時間スペシャル 安倍元首相銃撃事件
放送日時：8月13日(火) 21時～22時54分
番組情報：https://www.ntv.co.jp/gyoten/ くりぃむしちゅーの! THEレジェンド パリ五輪メダリスト大集合SP
放送日時：8月14日(水) 21時～22時54分
番組情報：https://www.ntv.co.jp/thelegend/ 金曜ロードショー 映画「聲の形」
放送日時：8月16日(金) 21時～23時19分
番組情報：https://kinro.ntv.co.jp/lineup/20240816
フジテレビ系ほんとにあった怖い話 傑作選
放送日時：8月10日(土) 13時30分～14時25分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/b_hp/honkowa_sp/index.html 土曜プレミアム・TEPPENピアノ歴代王者集結SP
放送日時：8月10日(土) 21時～23時10分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/teppen/index.html Mr.サンデー メダル全部見せ! 激闘秘話SP
放送日時：8月11日(日) 21時～23時9分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/mrsunday/index.html ほんとにあった怖い話
放送日時：8月17日(土) 21時～23時10分
番組情報：https://www.fujitv.co.jp/honkowa/
テレビ朝日系ナニコレ珍百景 夏休みに行きたい一都三県の関東SP
放送日時：8月11日(日) 19時～19時58分
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/nanikore/ サンドのパリ五輪総集編 メダリストが最速大集合!名場面[秘]全舞台ウラSP
放送日時：8月12日(月) 19時～21時54分
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/paris2024/ タモリステーション～時代を作った! 昭和のCMソング50～
放送日時：8月17日(土) 20時54分～22時24分
番組情報：https://www.tv-asahi.co.jp/tamori-station/
【BS朝日4K】東北の夜空に咲き誇る! 4K生中継! 第31回赤川花火大会2024
放送日時：8月17日(土) 19時00分～20時54分
番組情報：https://www.bs-asahi.co.jp/akagawahanabi2024/
TBS系日曜日の初耳学【初耳ギフテッドSP◆東大問題解ける9歳天才数学者VSラウール】
放送日時：8月11日(日) 22時～
番組情報：https://www.mbs.jp/mimi/ CDTVライブ! ライブ! 特別編★power songリクエストスペシャル
放送日時：8月12日(月) 19時～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/ クレイジージャーニー☆世界の二大計画! 海底の海賊都市発掘&300mスキージャンプ
放送日時：8月12日(月) 21時～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/tv/20240812_4E53.html マツコの知らない世界 夏の旬野菜! 国産とうもろこし▼高知発!! 自由なお祭りよさこい
放送日時：8月13日(火) 20時55分～
番組情報：https://www.tbs.co.jp/matsuko-sekai/
【BS TBS4K】4K生中継! 第76回諏訪湖祭湖上花火大会
放送日時：8月15日(木) 19時00分～20時54分
番組情報：https://bs.tbs.co.jp/entertainment/suwako2024/
テレビ東京系土曜スペシャル あさこ梨乃の５万円旅 奈良～志摩へ! 伊勢神宮完全ガイドSP
放送日時：8月10日(土) 18時30分～20時54分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/sat/ 出没! アド街ック天国 古き良き日本が残る街を巡る【関東！懐かしい街】大特集
放送日時：8月10日(土) 21時～21時54分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/adomachi/ 映画「ハムナプトラ／失われた砂漠の都」
放送日時：8月12日(月) 13時55分～15時55分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/telecine/oa_afr_load/?trgt=2024081213400000 孤独のグルメ 真夏の博多・出張スペシャル
放送日時：8月12日(月) 17時30分～18時25分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume/ YOUは何しに日本へ?★うま味の謎を探るため来日&青ヶ島めざす不運だらけ男
放送日時：8月12日(月) 18時25分～20時
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/youhananishini/ 映画「ジュラシック・パーク」
放送日時：8月13日(火) 13時00分～15時40分
番組情報：https://www.tv-tokyo.co.jp/telecine/oa_afr_load/?trgt=2024081313400000
BS11生中継 ぎふ長良川花火大会 2024
放送日時：8月10日(土) 19時～20時54分
番組情報：https://www.bs11.jp/entertainment/nagara-hanabi2024/ 生中継！京都五山送り火2024
放送日時：8月16日(金) 19時～20時53分
番組情報：https://www.bs11.jp/education/kyoto-gozan2024/
BS12 トゥエルビ映画「ダイ・ハード2」
放送日時：8月10日(土) 19時00分～21時25分
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/archive-doyou-youga/doyou-youga-273/ 映画「ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク」(日本語吹替)
放送日時：8月11日(日) 19時00分～21時30分
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/sunday-cinema/archive-sunday-cinema/sunday-cinema-008/ 映画「たそがれ清兵衛」
放送日時：8月11日(日) 19時00分～21時30分
番組情報：https://www.twellv.co.jp/program/drama/tasogare/
BS松竹東急映画「ゴッドファーザー PARTII」
放送日時：8月10日(土) 20時00分～23時30分
番組情報：https://www.shochiku-tokyu.co.jp/special/eiga/ 映画「ゴッドファーザー<最終章>：マイケル・コルレオーネの最期」
放送日時：8月17日(土) 20時00分～23時00分
番組情報：https://www.shochiku-tokyu.co.jp/special/eiga/