阪急京都線の車内&駅が、くるり主催イベント『京都音楽博覧会』仕様に！岸田繁の駅毎メッセージ入りポスター登場

現在、阪急京都線の車内が、くるり主催音楽イベント『京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園』仕様で走行中。さらに本日8月9日(金)から8月15日(木)までの1週間は、阪急京都線13駅に岸田繁が寄せた駅毎の一言メッセージ入りポスターが掲示される。

『京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園』は、2024年10月12日(土)・13日(日)に京都梅小路公園 芝生広場にて開催される、くるり主催音楽イベント。先日、第2弾出演者アーティストが発表され、今年は初日に菊池亮太、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの6組。そして、2日目はフジファブリック、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、milet、くるりの5組の出演が決定している。

烏丸駅の様子

京都河原町駅の様子

『音博』がジャックしている「阪急sankyuトレイン(貸切列車)」は、1編成全車両が音博仕様になっている。岸田による駅毎の一言メッセージ入りポスターは、阪急京都線の京都河原町・烏丸・大宮・西院・桂・東向日・高槻市・茨木市・南茨木・上新庄・淡路・南方 ・十三の13駅で掲載中。ぜひ連休中のお出かけの際にチェックしてみてほしい。

『京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園』のチケットは、イープラスにてオフィシャル2次先行を受付中。