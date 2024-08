スポーツ配信チャンネルの『DAZN』は9日、9月から始まるワールドカップアジア最終予選の日本代表戦を全試合ライブ配信すると発表した。アウェーは地上波での放送はなく、独占配信となる。次回W杯は史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3か国共催となる。出場枠も48か国に拡大されることから、アジアの出場枠も4.5から8.5に増える。9月から始まる最終予選で日本はオーストラリア、サウジアラビア、バーレーン、中国、インドネシアと同組のグループCを戦うが、本戦へのストレートインを目指すには各組2位までに入る必要がある。

最終予選は9月5日に開幕。日本はホームで中国と対戦し、25年6月10日までのAマッチデーで各組総当たりで対戦する。▽日本のW杯アジア最終予選[2024年]09/05 19:35 中国(H)09/10 25:00 バーレーン(A)10/10 vs サウジアラビア(A)10/15 19:35 オーストラリア(H)11/14 vs インドネシア(A)11/19 vs 中国(A)[2025年]03/20 vs バーレーン(H)03/25 vs サウジアラビア(H)06/05 vs オーストラリア(A)06/10 vs インドネシア(H)