坂本龍一がこの世を去る前に遺した最後のピアノソロコンサート作品『Opus』が配信リリースされた。これは全国公開中の映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』の音源作品。名曲「Merry Christmas Mr. Lawrence」、坂本の最後のアルバム「12」からの曲、そして初めてピアノソロで演奏されたYMO時代の「Tong Poo」まで、自身が選曲した20曲を聴くことができる。映画はヴェネチア国際映画祭、ニューヨーク映画祭、東京国際映画祭に出品され、韓国では公開10日で4万人を動員するなど世界で大きな話題となっている。

『Opus』



◾︎2024年8月9日配信リリース:https://commmons.lnk.to/opusstr予約購入:https://commmons.lnk.to/opuspkg特設サイト:https://commmonsmart.com/pages/opus◾︎2024年12月11日パッケージ発売【2CD】・全曲解説\4,950(税込)品番:RZCM-67100〜1CD収録内容Disc 11. Lack of Love2. BB3. Andata4. Solitude5. for Jóhann6. Aubade 20207. Ichimei - small happiness8. Mizu no Naka no Bagatelle9. Bibo no Aozora10. AquaDisc 211. Tong Poo12. The Wuthering Heights13. 20220302 - sarabande14. The Sheltering Sky15. 20180219 (w/prepared piano)16. The Last Emperor17. Trioon18. Happy End19. Merry Christmas Mr. Lawrence20. Opus - ending【Vinyl】数量限定盤 重量盤4枚組・全曲解説\15,950(税込)品番:RZJM-67096〜9Vinyl収録内容Side A1. Lack of Love2. BB3. AndataSide B4. Solitude5. for JóhannSide C6. Aubade 20207. Ichimei - small happiness8. Mizu no Naka no BagatelleSide D9. Bibo no Aozora10. AquaSide E11. Tong Poo12. The Wuthering HeightsSide F13. 20220302 - sarabande14. The Sheltering Sky15. 20180219 (w/prepared piano)Side G16. The Last Emperor17. TrioonSide H18. Happy End19. Merry Christmas Mr. Lawrence20. Opus - ending【DVD】・全曲解説・インタビュー完全版(監督:空音央、録音・整音:ZAK、編集:川上拓也、調律:酒井武)\8,250(税込)品番:RZBM-67102Blu-ray・全曲解説・インタビュー完全版(監督:空音央、録音・整音:ZAK、編集:川上拓也、調律:酒井武)\8,250(税込)品番:RZXM-67103DVD/Blu-ray収録内容1. Lack of Love2. BB3. Andata4. Solitude5. for Jóhann6. Aubade 20207. Ichimei - small happiness8. Mizu no Naka no Bagatelle9. Bibo no Aozora10. Aqua11. Tong Poo12. The Wuthering Heights13. 20220302 - sarabande14. The Sheltering Sky15. 20180219 (w/prepared piano)16. The Last Emperor17. Trioon18. Happy End19. Merry Christmas Mr. Lawrence20. Opus - endingBonus Content21. Improvisation on Little Buddha Theme『Opus - objects』初回生産限定盤(1,000点)・アナログ重量盤4枚組・全曲解説・インタビュー完全版(監督:空音央、録音・整音:ZAK、編集:川上拓也、調律:酒井武)・収録時に使用された譜面20曲分の複製・匂い香RZZ1-67104〜7\132,000(税込)先着予約・購入特典:『Opus』オリジナルクリアファイル(CD、アナログ、DVD、Blu-rayのみ)