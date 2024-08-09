¸ø±×ÄÌÊó¸«Á÷¤ê¤ò¸¡¾Ú¤Ø¡¡Ê¼¸ËÃÎ»öÌäÂê¤Ç¸©µÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ
¡¡ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¸©µÄ²ñ¤ÎÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤¬¡¢¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤ò¸ø±×ÄÌÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¸©¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¸¡¾Ú¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£9Æü¤ÎÉ´¾ò°ÑÍý»ö²ñ¤ÇµÄÂê¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢23Æü¤Î¼¡²óÉ´¾ò°Ñ¤Ç²þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿Ê¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¸©´´Éô¤ÎÃËÀ¤Ï3·îÃæ½Ü¡¢´Ø·¸¼Ô¤äÊóÆ»µ¡´Ø¤ËÇÛ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ø±×ÄÌÊóÁë¸ý¤Ë¤âÄÌÊó¤·¤¿¤¬¡¢¸©¤ÏÄÌÊó¼Ô¤Ø¤ÎÉÔÍø±×¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ò¶Ø¤¸¤ë¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÆâÉôÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ÆÊ¸½ñ¤¬ÈðëîÃæ½ý¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¡¢ÃËÀ¤òÄä¿¦3¥«·î¤È¤·¤¿¡£