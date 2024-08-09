コレサワ、最新曲「元彼女のみなさまへ」配信＆東名阪札ツアー開催決定
コレサワが、最新曲「元彼女のみなさまへ」を9月4日(水)に配信リリースする。
5月からスタートした全国13箇所を周るツアーの8/9東京公演で初披露した本作は、ジュークボックスから流れてくるような乾いた質感と、カントリーぽさを感じる軽快なサウンドに、“全部、君に出会うためだった”と出会った全ての人に感謝する、珠玉のコレサワ流ラブソングとなっている。
「元彼女のみなさまへ」は、FM802「EVENING TAP」(月〜木 18:00〜21:00) 内で8月14日(水)に楽曲を初オンエアされる。
リリース情報
2024年9月4日(水) 配信リリース
URL： https://lnk.to/Dear_ex-girlfriends
ライブ・イベント情報
11月1日(金)愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
開場17:00 開演18:00
問：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100(12:00〜18:00)
https://www.sundayfolk.com/
11月4日(月祝)大阪・梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ
開場16:00 開演17:00
問：清水音泉
06-6357-3666(平日 12:00〜17:00)
info@shimizuonsen.com
11月22日(金)北海道・札幌サンプラザホール
開場17:00 開演18:00
問：WESS
info@wess.co.jp https://wess.jp/
12月15日(日)東京・東京国際フォーラム ホールC
開場16:00 開演17:00
問：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
チケット代（一般）：￥6,900（税込）
チケット代（U-18）：￥5,900（税込）
入場制限：未就学児童入場不可
入場制限：U-18チケットに関しては18歳以下のみ入場可能（入場時要身分証確認／※販売数制限あり）
枚数制限：4枚
券種：全席指定
企画：RECO RECORDS
制作：ハンズオン・エンタテインメント
FC先行（全会員） ※抽選
8月9日(金)20:00〜8月18日(日)23:59
https://korepark.com/2024_theater/
関連リンク