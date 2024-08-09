永島まなみが小倉記念に参戦…女性ジョッキー騎乗馬
永島まなみ騎手は土日で16鞍。小倉記念（G3・芝2000m）にグランスラムアスクで参戦。2度目の重賞勝ちを目指す。オープン勝ちはないものの、自在性のあるレースぶりは強み。軽量を活かした積極的なレースで波乱の演出を期待する。
●大江原比呂 今週の騎乗馬
・8月10日（土）
新潟
2R ソリッドエビデンス
4R メイジイシン
7R キープソーキュート
8R ライブインステラ
12R パストラーレ
・8月11日（日）
新潟
3R マリノトニトゥルス
6R ムージャン
12R ラブリプリンチャン
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・8月10日（土）
中京
2R コパノオーランド
3R ヤマカツパルフェ
5R ミキノバカラ
12R タイセイミニスター
・8月11日（日）
中京
2R インペリオ
4R メイショウヨスガラ
6R ワンダーセイレーン
7R テーオーコンドル
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・8月10日（土）
中京
2R ブレイジングスター
5R コスモエンエン
6R フルオブサクセス
7R バラン
11R エターナルヴィテス
12R シンエン
・8月11日（日）
中京
1R ゼンダンスバシリ
2R ライペニング
3R レディーヴァリュー
4R インジケーター
6R アンティシパル
7R オルノア
9R ダイシンビヨンド
10R グラストンベリー
11R グランスラムアスク
12R モズトキキ
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・8月10日（土）
札幌
2R イングリッドローズ
4R フェイマスグラース
7R シュヴァルツリーベ
・8月11日（日）
札幌
3R エスシーアルベル