「バニーガーデン」凛がボリューム感あふれる「POP UP PARADE L size」で来年4月に登場！ 本日予約開始
【POP UP PARADE 凜 L size】
2025年4月 発売予定
価格：8,800円
2025年4月 発売予定
【商品仕様】
2025年4月 発売予定
価格：8,800円
グッドスマイルカンパニーは、「POP UP PARADE 凜 L size」を2025年4月に発売する。価格は8,800円。予約受付期間は10月2日まで。
バニーガーデンに登場するキャスト「凛」が「POP UP PARADE L size」で登場。凛のはじける笑顔や豊満なプロポーション、バニースーツの質感が、大満足の全高240mmのボリュームで再現されている。専用台座が付属する。
POP UP PARADE 凜 L size
2025年4月 発売予定
価格：8,800円
【商品仕様】
作品名：バニーガーデン
仕様：プラスチック製 塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属
全高：約240mm
原型制作：けんぞー
彩色：多雨模型
メーカー：グッドスマイルカンパニー
販売元：グッドスマイルカンパニー
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