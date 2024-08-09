¡Ú¸ÞÎØÌäÂê¡ÛÆ¼¥á¥À¥ëàÉÊ¼Áµ¿ÏÇá1½µ´Ö¤ÇÌµ»Ä¤Ê»Ñ¤Ë¡ÄÊÆ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤ËÇÈÌæ¹¤¬¤ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ËÙÊÆÍºÅÍ¤é¤È¥á¥À¥ë¤òÁè¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥¸¥ã¡¦¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³ÍÆÀ¤·¤¿Æ¼¥á¥À¥ë¤Îà¸½¾õá¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÀï¤¤¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ï´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·»ä¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤·¤Æ±Ê±ó¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¿§Íî¤Á¤¬¿Ê¤ó¤ÀàÎô²½áÆ¼¥á¥À¥ë¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤Î¥á¥À¥ë¤ÏÀïÁè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£Èá¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÏ¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥À¥ë¤ÎÁÇºà¤Ï¸ÞÎØ·û¾Ï¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ï°¡±ô¤ò´Þ¤à¹ç¶â¤ÇÀ½ºî¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ÎÅ´ÊÒ¤¬Ãæ±û¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤ÎÀ½Â¤¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂ¤Ê¾¶É¤Ç¤¢¤ë¥é¡¦¥â¥Í¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¡ÊLA MONNAIE DE PARIS¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£