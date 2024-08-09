9日午後7時57分頃、神奈川県西部を震源とするマグニチュード5.3の地震が発生し、神奈川県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

9日午後7時57分頃、神奈川県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は神奈川県西部(北緯35.4度、東経139.2度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

◆神奈川県

厚木市 中井町 松田町 清川村



【震度4】

◆埼玉県

所沢市



◆東京都

町田市 国分寺市



◆神奈川県

相模原緑区 相模原中央区 相模原南区 小田原市 秦野市 伊勢原市 南足柄市 神奈川大井町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 愛川町 横浜戸塚区 川崎宮前区 平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 綾瀬市 寒川町 大磯町 二宮町



◆山梨県

富士川町 都留市 大月市 道志村 忍野村 山中湖村 富士河口湖町



【震度3】

◆埼玉県

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま岩槻区 春日部市 狭山市 入間市 朝霞市 新座市 富士見市 川島町 鴻巣市



◆東京都

八王子市 東京府中市 昭島市 調布市 小金井市 小平市 狛江市 清瀬市 多摩市 稲城市 西東京市 瑞穂町 東京千代田区 東京世田谷区 東京杉並区 東京練馬区 青梅市 日の出町



◆神奈川県

湯河原町 横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区 横浜中区 横浜南区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港北区 横浜港南区 横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 横浜栄区 横浜泉区 横浜青葉区 川崎川崎区 川崎中原区 川崎多摩区 川崎麻生区 鎌倉市 逗子市 大和市



◆山梨県

甲府市 山梨市 南アルプス市 山梨北杜市 笛吹市 甲州市 中央市 市川三郷町 身延町 富士吉田市 上野原市 鳴沢村 丹波山村



◆長野県

茅野市



◆静岡県

熱海市 伊豆の国市 東伊豆町 函南町 沼津市 富士宮市 富士市 御殿場市 小山町