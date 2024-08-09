9日午後7時57分頃、神奈川県西部を震源とするマグニチュード5.3の地震が発生し、神奈川県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

9日午後7時57分頃、神奈川県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は神奈川県西部(北緯35.4度、東経139.2度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】
◆神奈川県
厚木市　中井町　松田町　清川村

【震度4】
◆埼玉県
所沢市

◆東京都
町田市　国分寺市

◆神奈川県
相模原緑区　相模原中央区　相模原南区　小田原市　秦野市　伊勢原市　南足柄市　神奈川大井町　山北町　開成町　箱根町　真鶴町　愛川町　横浜戸塚区　川崎宮前区　平塚市　藤沢市　茅ヶ崎市　海老名市　座間市　綾瀬市　寒川町　大磯町　二宮町

◆山梨県
富士川町　都留市　大月市　道志村　忍野村　山中湖村　富士河口湖町

【震度3】
◆埼玉県
さいたま北区　さいたま大宮区　さいたま岩槻区　春日部市　狭山市　入間市　朝霞市　新座市　富士見市　川島町　鴻巣市

◆東京都
八王子市　東京府中市　昭島市　調布市　小金井市　小平市　狛江市　清瀬市　多摩市　稲城市　西東京市　瑞穂町　東京千代田区　東京世田谷区　東京杉並区　東京練馬区　青梅市　日の出町

◆神奈川県
湯河原町　横浜鶴見区　横浜神奈川区　横浜西区　横浜中区　横浜南区　横浜保土ケ谷区　横浜磯子区　横浜金沢区　横浜港北区　横浜港南区　横浜旭区　横浜緑区　横浜瀬谷区　横浜栄区　横浜泉区　横浜青葉区　川崎川崎区　川崎中原区　川崎多摩区　川崎麻生区　鎌倉市　逗子市　大和市

◆山梨県
甲府市　山梨市　南アルプス市　山梨北杜市　笛吹市　甲州市　中央市　市川三郷町　身延町　富士吉田市　上野原市　鳴沢村　丹波山村

◆長野県
茅野市

◆静岡県
熱海市　伊豆の国市　東伊豆町　函南町　沼津市　富士宮市　富士市　御殿場市　小山町