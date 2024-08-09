9日午後7時57分ごろ、神奈川県西部を震源とする地震があり、最大震度5弱を観測した。

気象庁によると、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定される。

地震

震源は南海トラフ地震の想定震源域の外で、8日に宮崎県日向灘で発生した最大震度6弱の地震との直接的な関連は低いとみられる。この地震による津波の心配はないという。この地震で緊急地震速報を発表している。

各地の震度は次の通り。

＜震度5弱＞

神奈川県：厚木市、中井町、松田町、清川村

＜震度4＞

神奈川県：相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、小田原市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、大井町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、愛川町、横浜市戸塚区、川崎市宮前区、平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、海老名市、座間市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町

埼玉県：所沢市

東京都：町田市、国分寺市

山梨県：富士川町、都留市、大月市、道志村、忍野村、山中湖村、富士河口湖町

＜震度3＞

神奈川県：湯河原町、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区、横浜市中区、横浜市南区、横浜市保土ケ谷区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港北区、横浜市港南区、横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市栄区、横浜市泉区、横浜市青葉区、川崎市川崎区、川崎市中原区、川崎市多摩区、川崎市麻生区、鎌倉市、逗子市、大和市

埼玉県：さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、春日部市、狭山市、入間市、朝霞市、新座市、富士見市、川島町、鴻巣市

東京都：八王子市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市、瑞穂町、千代田区、世田谷区、杉並区、練馬区、青梅市、日の出町

山梨県：甲府市、山梨市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、甲州市、中央市、市川三郷町、身延町、富士吉田市、上野原市、鳴沢村、丹波山村

長野県：茅野市

静岡県：熱海市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町、沼津市、富士宮市、富士市、御殿場市、小山町

＜震度2＞

神奈川県：横浜市都筑区、川崎市幸区、川崎市高津区、横須賀市、三浦市、葉山町

埼玉県：さいたま市西区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、川越市、川口市、飯能市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、八潮市、三郷市、坂戸市、幸手市、鶴ケ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、三芳町、毛呂山町、越生町、宮代町、松伏町、熊谷市、行田市、加須市、本庄市、東松山市、深谷市、久喜市、滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町、東秩父村、美里町、神川町、秩父市、横瀬町、小鹿野町

東京都：立川市、武蔵野市、三鷹市、東村山市、国立市、福生市、東大和市、東久留米市、武蔵村山市、羽村市、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区、あきる野市、檜原村、利島村

山梨県：韮崎市、甲斐市、早川町、南部町、昭和町、小菅村

長野県：松本市、上田市、諏訪市、小諸市、佐久市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、御代田町、立科町、青木村、富士見町、原村、筑北村、大町市、坂城町、小川村、箕輪町、南箕輪村、木曽町

静岡県：伊東市、伊豆市、河津町、松崎町、西伊豆町、三島市、裾野市、清水町、長泉町、静岡市駿河区、静岡市清水区、藤枝市、牧之原市、浜松浜名区、浜松市天竜区、菊川市

茨城県：笠間市、小美玉市、茨城町、土浦市、古河市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、つくば市、筑西市、坂東市、行方市、つくばみらい市、阿見町

栃木県：栃木市、佐野市、鹿沼市

群馬県：高崎市、館林市、安中市、神流町、明和町、千代田町、邑楽町

千葉県：千葉市中央区、千葉市美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、鋸南町

新潟県：南魚沼市

愛知県：新城市

＜震度1＞

埼玉県：北本市、蓮田市、伊奈町、羽生市、鳩山町、上里町、寄居町、皆野町、長瀞町

東京都：奥多摩町、新島村、大島町

長野県：岡谷市、塩尻市、東御市、安曇野市、軽井沢町、長和町、下諏訪町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、長野市、千曲市、池田町、信濃町、飯田市、伊那市、駒ケ根市、辰野町、飯島町、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、根羽村、下條村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村

静岡県：下田市、南伊豆町、静岡市葵区、島田市、焼津市、吉田町、川根本町、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市

茨城県：水戸市、常陸太田市、牛久市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、鉾田市、美浦村、河内町、五霞町、境町、利根町

栃木県：宇都宮市、小山市、真岡市、下野市、益子町、壬生町、野木町、高根沢町、日光市

群馬県：前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、渋川市、藤岡市、富岡市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町、玉村町、板倉町、大泉町、沼田市、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、東吾妻町

千葉県：千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、成田市、佐倉市、流山市、八千代市、我孫子市、白井市、栄町、袖ケ浦市、茂原市、東金市、旭市、香取市、山武市、大網白里市、多古町、芝山町、一宮町、睦沢町、長南町

新潟県：刈羽村

愛知県：豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、名古屋市北区、名古屋市西区、名古屋市中村区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市守山区、名古屋市緑区、名古屋市天白区、岡崎市、瀬戸市、半田市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、東海市、大府市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、清須市、北名古屋市、東郷町、東浦町、幸田町

岐阜県：高山市、下呂市、多治見市、中津川市、恵那市、土岐市、羽島市、瑞穂市、岐南町

滋賀県：近江八幡市