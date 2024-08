東京でしか買えない!? 帰省のときに必ず喜ばれるしょっぱい系の手土産10選

肉を愛する肉食系ライター小寺慶子さんがおすすめする、確実に喜ばれる「東京らしい」手土産。

お盆の帰省シーズン。確実に喜ばれる「東京らしい」手土産をライターの小寺慶子さんに教えてもらいました。

教えてくれる人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

人気シェフ&人気店

1. 「オーボンヴュータン 尾山台店」シャルキュトリー

「テリーヌ3種詰め合わせ」2,900円、「ソーセージ3種×2パック計6本詰め合わせ」4,100円 出典:cocochabellさん

小寺さん

人気パティスリーではフランス菓子のほかにシャルキュトリーも販売。パテ・ド・カンパーニュなど、テリーヌはワインと食が好きな人に。手土産にぴったりな詰め合わせも用意があります。尾山台の本店、日本橋高島屋などで購入可能です。

2. 「おそうざいと煎餅もんじゃ さとう」自家製 缶詰

「自家製 缶詰」 出典:Hajimaxさん

小寺さん

通販でも購入可能ですが、店舗の方が差し上げる方の好みなどを考えながら選ぶ楽しさがあります。いくつかセットにして贈ると喜ばれること間違いなし。

3. 「Wakiya」干し貝柱のXO醤

「干し貝柱のXO醤」2,484円 写真:お店から

小寺さん

本店とオンラインのみで購入可能。香り高くうまみの強いXO醤は家庭料理を一流の味に昇華してくれます!

老舗系

4. 「室町砂場 日本橋本店」もりそば3枚

出典:辣油は飲み物さん

小寺さん

天ざる・天もり発祥の店は、事前に電話をしておくと折り詰めのお土産用そばが購入可能。「もりそば 3枚分」は2,915円で生そば、そば汁、生わさびが付きます(※要冷蔵)。当日中にお渡し&召し上がっていただける方にぜひ。

5.「杉戸煎餅」手焼きせんべいやあられ

「揚げかき餅・しょうゆ」440円 出典:セイ〜セイ生活〜さん

小寺さん

人気ナンバーワンの揚げかき餅は通販可能ですが、それ以外の商品は店舗でなくては買えません。種類は200種以上あるので、隣接する工房で煎餅が焼ける香りに包まれながら買い物をするのも楽しみ!

点心系

6. 「セキネ」シューマイ

「シューマイ 20ヶ」1,020円 出典:やっぱりモツが好きさん

小寺さん

シューマイと言えば横浜のイメージのほうが強いですが、浅草のこちらも長年のファンが多数。日持ちは2日なので即日お渡しできないときでも安心!

滋養強壮系

7. 「グレイス 麻布十番店」蔘鶏湯(サムゲタン)

「蔘鶏湯」3,670円 写真:お店から

小寺さん

韓流グルメという言葉が定着するずっと前から参鶏湯の専門店として営業。夏バテで体調がすぐれないときでもこのスープを飲むと復活! オリジナルの袋入りで目上の方に渡す場合でも見栄えもよし。

8. 「インド風カリーライス すぱいす」骨付きチキンカリー

「骨つきチキンカリー」 出典:うどんが主食さん

小寺さん

シャバシャバ系のカレー。テイクアウトのカレーはレトルトではなく、冷凍パックで販売しているところにも店のこだわりを感じます。

調味料系

9. 「sunya」ティムルコチョップ、ヒマラヤ山椒油

スパイスが並ぶ 出典:じょいっこさん

小寺さん

料理好きな方には調味料はとても喜ばれますが「OLD NEPAL」が手がけるsunyaのティムルコチョップはうどんにかけてよし、肉につけてよしでとても万能。ボトルもシンプルでキッチンに置いておいても洒落見えします。

10. 「TOKYO COWBOY」和牛によく合う燻製醤油

「TOKYO COWBOYオリジナル 和牛によく合う燻製醤油(100ml)」778円/本 写真:お店から

小寺さん

世田谷区・用賀に店を構える対面販売のおしゃれな精肉店。某・超有名人も絶賛したという燻製醤油は、お肉好きにこそ贈りたい!

