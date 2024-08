女性アイドルグループ「BiS」が9日、公式サイトで解散することを発表した。

この日「メンバーが協議した結果、これ以上の活動継続は難しいという結論に至り、グループを解散するはこびとなりました」とし、「今後におきましては、既に出演が決定しているイベントライブ/チケットを販売しているワンマンライブについては、一部イベントを除き予定通り出演させていただき、今後予定をしております第3期BiSの解散ライブをもってBiSの活動を終了させていただきます」としたもの。

解散ライブについては「詳細が決定し次第、改めて報告させていただきます」とし、「突然の発表になってしまったこと、心よりお詫びを申し上げます。2019年に第3期BiS結成以降、5年以上の活動期間におきまして皆様のあたたかい応援、本当にありがとうございました。解散ライブまでの残りの期間、引き続きよろしくお願い申し上げます」とつづられている。

現在の「BiS」は、19年6月から活動している第3期。今年の4月からメンバーがマネジメント業務を兼ねる“自給自足体制”で再スタートをしていた。メンバーはトギー、ナノ3、ヒューガー、クレナイ・ワールズ・エンド、イコ・ムゲンノカナタの5人。

「BiS」は10年に結成し、ケツバット会、罵倒会などアイドルの常識を覆す活動で人気を集めてきたが、14年に解散した。今年の7月には当時のメンバー、プー・ルイ、ファーストサマーウイカ、テンコ、ヒラノノゾミ、カミヤサキ、古正寺恵巳が10年ぶりに再集結し一夜限りのライブを開催したことでも話題となった。その後16年にプー・ルイらが新メンバーを募集し再結成。19年5月まで活動した。

【出演予定ライブ】

・8/10(土)IDOL LIVE JAPAN 4t ANNIVERSARY SPECIAL “ORGANIC”DAY3

・8/15(木)NEO KASSEN2024

・8/17(土)COMRIZEDEAM TOUR2024 FINAL supported by TIGET

・8/25(日)IGG MUSIC FES

・8/28(水)WACK in the U.K Vol.3

・9/1(日)「ALL FOR BiS, FOR YOU LiVE」大阪公演

・9/30(月)神激7th ANNIVERSARY LIVE

・10/6(日)「ALL FOR BiS, FOR YOU LiVE」仙台公演

・10/26(土)「ALL FOR BiS, FOR YOU LiVE」福岡公演

・11/3(日)「ALL FOR BiS, FOR YOU LiVE」愛知公演

・11/30(土)SNAZZY TUNES × over print pre.「over fest 2024」

・12/28(土)「ALL FOR BiS, FOR YOU LiVE」東京公演

【出演キャンセル】

・8/12(月祝)自給自足LiVE-夏合宿編-「オールバック限定ライブ」@中野heavysick ZERO

・8/13(火)自給自足LiVE-夏合宿編-「学生限定/女性限定ライブ」@中野heavysick ZERO

・8/14(水)自給自足LiVE-夏合宿編-「白塗り限定ライブ」@中野heavysick ZERO

・9/2(月)リリースイベント @ヨドバシ梅田

・9/15(日)リリースイベント @渋谷区某所

※返金対応(詳細は、後日BiS Official HPにて報告)

・10/19(土)TAMA TAMA FESTIVAL 2024