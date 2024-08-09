厚木市などで震度５弱 この地震による津波の心配なし
厚木市などで震度５弱 この地震による津波の心配なし
気象庁によると、９日午後７時５７分ごろ、地震があった。震源地は神奈川県西部。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．３と推定。この地震による津波の心配なし。
震度５弱を観測したのは、厚木市、中井町、松田町、清川村。
震度４を観測したのは、所沢市、町田市、国分寺市、横浜戸塚区、川崎宮前区、相模原緑区、相模原中央区、相模原南区、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、寒川町、大磯町、二宮町、神奈川大井町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、愛川町、都留市、大月市、富士川町、道志村、忍野村、山中湖村、富士河口湖町。
震度３を観測したのは、さいたま北区、さいたま大宮区、さいたま岩槻区、春日部市、狭山市、鴻巣市、入間市、朝霞市、新座市、富士見市、川島町、東京千代田区、東京世田谷区、東京杉並区、東京練馬区、八王子市、青梅市、東京府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、狛江市、清瀬市、多摩市、稲城市、西東京市、瑞穂町、日の出町、横浜鶴見区、横浜神奈川区、横浜西区、横浜中区、横浜南区、横浜保土ケ谷区、横浜磯子区、横浜金沢区、横浜港北区、横浜港南区、横浜旭区、横浜緑区、横浜瀬谷区、横浜栄区、横浜泉区、横浜青葉区、川崎川崎区、川崎中原区、川崎多摩区、川崎麻生区、鎌倉市、逗子市、大和市、湯河原町、甲府市、富士吉田市、山梨市、南アルプス市、山梨北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、身延町、鳴沢村、丹波山村、茅野市、沼津市、熱海市、富士宮市、富士市、御殿場市、伊豆の国市、東伊豆町、函南町、小山町。