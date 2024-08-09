9日午後7時57分ごろ、神奈川県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は神奈川県西部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、神奈川県の厚木市、中井町、松田町、それに清川村です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□神奈川県

厚木市 中井町 松田町

清川村

■震度4

□神奈川県

相模原緑区 相模原中央区 相模原南区

小田原市 秦野市 伊勢原市

南足柄市 神奈川大井町 山北町

開成町 箱根町 真鶴町

愛川町 横浜戸塚区 川崎宮前区

平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市

海老名市 座間市 綾瀬市

寒川町 大磯町 二宮町



□埼玉県

所沢市



□東京都

町田市 国分寺市



□山梨県

富士川町 都留市 大月市

道志村 忍野村 山中湖村

富士河口湖町

■震度3

□神奈川県

湯河原町 横浜鶴見区 横浜神奈川区

横浜西区 横浜中区 横浜南区

横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜港北区 横浜港南区 横浜旭区

横浜緑区 横浜瀬谷区 横浜栄区

横浜泉区 横浜青葉区 川崎川崎区

川崎中原区 川崎多摩区 川崎麻生区

鎌倉市 逗子市 大和市



□埼玉県

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま岩槻区

春日部市 狭山市 入間市

朝霞市 新座市 富士見市

川島町 鴻巣市



□東京都

八王子市 東京府中市 昭島市

調布市 小金井市 小平市

狛江市 清瀬市 多摩市

稲城市 西東京市 瑞穂町

東京千代田区 東京世田谷区 東京杉並区

東京練馬区 青梅市 日の出町



□山梨県

甲府市 山梨市 南アルプス市

山梨北杜市 笛吹市 甲州市

中央市 市川三郷町 身延町

富士吉田市 上野原市 鳴沢村

丹波山村



□長野県

茅野市



□静岡県

熱海市 伊豆の国市 東伊豆町

函南町 沼津市 富士宮市

富士市 御殿場市 小山町

■震度2

□神奈川県

横浜都筑区 川崎幸区 川崎高津区

横須賀市 三浦市 葉山町



□埼玉県

さいたま西区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川越市 川口市

飯能市 上尾市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

志木市 和光市 桶川市

八潮市 三郷市 坂戸市

幸手市 鶴ヶ島市 日高市

吉川市 ふじみ野市 白岡市

埼玉三芳町 毛呂山町 越生町

宮代町 松伏町 熊谷市

行田市 加須市 本庄市

東松山市 深谷市 久喜市

滑川町 嵐山町 小川町

吉見町 ときがわ町 東秩父村

埼玉美里町 埼玉神川町 秩父市

横瀬町 小鹿野町



□東京都

立川市 武蔵野市 三鷹市

東村山市 国立市 福生市

東大和市 東久留米市 武蔵村山市

羽村市 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京品川区

東京目黒区 東京大田区 東京渋谷区

東京中野区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 あきる野市

檜原村 東京利島村



□山梨県

韮崎市 甲斐市 早川町

山梨南部町 昭和町 小菅村



□長野県

松本市 上田市 諏訪市

小諸市 佐久市 小海町

長野川上村 長野南牧村 南相木村

北相木村 佐久穂町 御代田町

立科町 青木村 富士見町

原村 筑北村 大町市

坂城町 小川村 箕輪町

南箕輪村 木曽町



□静岡県

伊東市 伊豆市 河津町

松崎町 西伊豆町 三島市

裾野市 静岡清水町 長泉町

静岡駿河区 静岡清水区 藤枝市

牧之原市 浜松浜名区 浜松天竜区

菊川市



□茨城県

笠間市 小美玉市 茨城町

土浦市 茨城古河市 石岡市

龍ケ崎市 下妻市 常総市

取手市 つくば市 筑西市

坂東市 行方市 つくばみらい市

阿見町



□栃木県

栃木市 佐野市 鹿沼市



□群馬県

高崎市 館林市 安中市

神流町 群馬明和町 千代田町

邑楽町



□千葉県

千葉中央区 千葉美浜区 市川市

船橋市 松戸市 野田市

習志野市 柏市 鎌ケ谷市

浦安市 印西市 館山市

木更津市 鴨川市 君津市

富津市 南房総市 鋸南町



□新潟県

南魚沼市



□愛知県

新城市

■震度1

□埼玉県

北本市 蓮田市 伊奈町

羽生市 鳩山町 上里町

寄居町 皆野町 長瀞町



□東京都

奥多摩町 新島村 伊豆大島町



□長野県

岡谷市 塩尻市 東御市

安曇野市 軽井沢町 長和町

下諏訪町 麻績村 生坂村

山形村 朝日村 長野市

千曲市 長野池田町 信濃町

飯田市 伊那市 駒ヶ根市

辰野町 飯島町 中川村

宮田村 松川町 長野高森町

阿南町 根羽村 下條村

泰阜村 喬木村 豊丘村

大鹿村 上松町 南木曽町

木祖村 王滝村 大桑村



□静岡県

下田市 南伊豆町 静岡葵区

島田市 焼津市 吉田町

川根本町 磐田市 掛川市

袋井市 湖西市 御前崎市



□茨城県

水戸市 常陸太田市 牛久市

茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

鉾田市 美浦村 河内町

五霞町 境町 利根町



□栃木県

宇都宮市 小山市 真岡市

下野市 益子町 壬生町

野木町 高根沢町 日光市



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

太田市 渋川市 藤岡市

富岡市 みどり市 榛東村

吉岡町 群馬上野村 下仁田町

群馬南牧村 甘楽町 玉村町

板倉町 大泉町 沼田市

中之条町 長野原町 嬬恋村

草津町 東吾妻町



□千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉緑区 成田市 千葉佐倉市

流山市 八千代市 我孫子市

白井市 栄町 袖ケ浦市

茂原市 東金市 旭市

香取市 山武市 大網白里市

多古町 芝山町 一宮町

睦沢町 長南町



□新潟県

刈羽村



□愛知県

豊橋市 豊川市 蒲郡市

田原市 名古屋北区 名古屋西区

名古屋中村区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区

名古屋中川区 名古屋港区 名古屋守山区

名古屋緑区 名古屋天白区 岡崎市

瀬戸市 半田市 刈谷市

豊田市 安城市 西尾市

東海市 大府市 知立市

尾張旭市 高浜市 岩倉市

清須市 北名古屋市 東郷町

東浦町 幸田町



□岐阜県

高山市 下呂市 多治見市

中津川市 恵那市 土岐市

羽島市 瑞穂市 岐南町



□滋賀県

近江八幡市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。