マンチェスター・シティはなでしこジャパンのGK山下杏也加の加入を9日に発表した。



2027年までの3年契約を結んだ山下は、2014年に日テレ・東京ヴェルディベレーザに正式に加入。同クラブではリーグ3連覇に貢献し、3年連続となるリーグベストイレブンにも選出された。



2021年からは活躍の地をINAC神戸レオネッサへ移すと、そこでも守護神として躍動。21-22シーズンにはWEリーグ初代最優秀選手賞 (MVP)を受賞している。なでしこジャパンでも守護神を務める山下は今夏のパリ五輪にも出場を果たしている。





