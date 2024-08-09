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We are delighted to announce the signing of Japanese international @ananan6161 on a deal until the summer of 2027 pic.twitter.com/N90DbWM12z— Manchester City (@ManCity) August 9, 2024