今夏の移籍市場でもサウジアラビアに大物が加入するようだ。



デイビッド・オーンスタイン氏によると、サウジアラビアのアル・アハリは今夏、ウェストハム・ユナイテッドDFクルト・ズマの獲得が決定的となったという。



サンテチェンヌの下部組織出身であるズマは2014年1月にチェルシーに完全移籍。加入後はサンテチェンヌやストーク・シティ、エバートンへのレンタル移籍を経験。チェルシーでは通算公式戦151試合に出場し10ゴール6アシストを記録するなど活躍していたが、2021年8月に現所属のウェストハムに完全移籍していた。ウェストハムではこれまでの3シーズンで公式戦103試合6ゴール1アシストを記録。直近の23-24シーズンはイングランド代表MFデクラン・ライスのアーセナル移籍を受けてキャプテンに就任。クラブの主将としてリーグ戦32試合に先発出場し、3ゴールを記録するなどチームを支えていた。





