¡Úµð¿Í¡Û£²£³ºÐ³°Ìî¼ê¤¬ºÆ¾º³Ê¥¢¥Ô¡¼¥ëÃÆ¡¡Åê¼ê¿´ÍýÆÉ¤ß¹ë²÷¥½¥í¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ä£²·³³ÚÅ·Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½³ÚÅ·¡Ê£¹Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÇëÈø¶©Ìé³°Ìî¼ê¤¬¡¢£¶¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦³ÚÅ·Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£µ²ó£²»à¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦¾®Â¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¤È¡¢½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤¿¡£¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿Èôµå¤ÏÈþ¤·¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Íã¸åÊý¤ÎËÉµå¥Í¥Ã¥È¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÆ±ÅÀÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î»³À¥¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢Â³¤¯À¾´Ü¤Î¥Ð¥ó¥È¤¬Åê¼ê¤Ø¤Î¾®Èôµå¤È¤Ê¤ê»³À¥¤âÌá¤ê¤¤ì¤º¤ËÊ»»¦¡£ÅÓÀÚ¤ì¤«¤±¤¿Î®¤ì¤ò£´Àï¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ç°ú¤Ìá¤·¡Ö¡Ê¥Ð¥ó¥ÈÊ»»¦¤Ç¡ËÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤â¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½éµå¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£